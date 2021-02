Impactantes fotos del auto de Tiger Woods: el testimonio de la policía

Este martes fueron difundidas las fotos que dan cuenta del impactante accidente automovilístico que sufrió el golfista Tiger Woods. Mark Steinberg, agente de Woods, dijo a la revista Golf Digest que el vehículo en el que viajaba el golfista “sufrió daños importantes”.

Así quedó el auto de Tiger Woods tras el terrible accidente. Según informes, el interior del vehículo "le salvó la vida" al mítico golfista. pic.twitter.com/CqfS1blpWg — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2021

Tiger Woods viajaba solo en su SUV Genesis 2021 al momento del accidente. Debió ser retirado del vehículo con ayuda de los bomberos. Luego fue trasladado a un hospital local adonde permanece internado, tal como lo informó la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles.

Retiraron el auto de Tiger Woods del lugar y el último informe de @latimes no es para nada alentador: habla de fracturas en sus dos piernas y un tobillo roto. 📹 @HaileyBWinslow pic.twitter.com/q1siP1vmoK — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2021

AHORA | Grave accidente automovilístico de Tiger Woods en Estados Unidos. El golfista fue trasladado a un hospital y así quedó el auto. 📹 6abcDan pic.twitter.com/lwpW9KRrWk — TyC Sports (@TyCSports) February 23, 2021

La policía aseveró que aún está investigando las causas del accidente. Se preguntan como el auto de Tiger Woods quedó volcado en la frontera de Rolling Hills Estates y Ranchos Palos Verdes, cerca de Los Ángeles.

⚠️ Escalofriante: así quedó el auto de Tiger Woods luego de que volcara con su auto en Los Ángeles. El golfista fue trasladado a un hospital local, tendría comprometidas sus piernas y será operado de urgencia. pic.twitter.com/STLyT7qDpK — Ovación24 (@ovacion24) February 23, 2021

El auto de Tiger Woods no solo sufrió daños ocasionados por el accidente. El trabajo del cuerpo de bomberos que ofició de rescatista lo destruyó aún más. El personal asignado a la tarea debió utilizar una herramienta conocida como “Jaws Of Life”. Se trata de dos tenazas mecánicas que sirven para perforar carrocerías, hacer espacio para rescatar a víctimas de accidentes cuando las condiciones en que han quedado los vehículos dificultan el rescate.

El parte médico de Tiger Woods tras el accidente

El doctor Anish Mahajan, jefe médico del Harbor-UCLA Medical Center, comunicó el detalle de las lesiones que sufrió Tiger Woods por el accidente.

“El Sr. Woods sufrió significativas heridas ortopédicas en la parte baja de su extremidad derecha que han sido tratadas de emergencia por especialistas en traumas ortopédicos del Centro Médico Habor-UCLA. Las fracturas abiertas afectan tanto a la parte superior como a la inferior de la tibia y el peroné y se estabilizaron insertando una varilla en la tibia. Las lesiones adicionales de los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos”, explicó el médico.

El golfista agradeció en su cuenta de Twitter a todas las personas que le enviaron mensajes y deseos de pronta recuperación. En ese mismo tuit aprovechó para difundir el parte médico confeccionado por los especialistas del Harbor-UCLA Medical Center, hospital adonde fue derivado tas la colisión de este martes.

La policía asegura que Tiger Woods no estaba alcoholizado

📌Detalles del accidente de tránsito de Tiger Woods: ➡️No encontraron evidencia de que estuviese incapacitado para manejar. ➡️Descartaron influencia de alcohol o droga. ➡️Ocurrió en una carretera donde suelen ocurrir accidentes. Más información 👉🏻 https://t.co/5gywTIdW4d pic.twitter.com/Tm3RpgKMNP — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) February 24, 2021

Este martes, La Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles brindó una conferencia de prensa para despejar dudas acerca del accidente automovilístico que sufrió el célebre golfista Tiger Woods.

Tiger Woods sufre un grave accidente de tránsito en #LosÁngeles pero su vida ya está fuera de peligro. Las autoridades dijeron que estaba consciente cuando lo encontraron y descartaron que estuviese bajo la influencia del alcohol o alguna droga. pic.twitter.com/ZLl7Y1COme — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) February 24, 2021

El alguacil Alex Villanueva fue quien encabezó la rueda de prensa. Explicó que el auto de Tiger Woods recorrió varios metros fuera del camino, por lo que es posible deducir que “iba a una alta velocidad”.

“El primer contacto fue con la mediana del centro (un pequeño boulevard que separa los carriles), desde allí se cruzó al carril opuesto de tránsito, chocó contra la acera, chocó contra un árbol, y hubo varios vuelcos durante ese proceso”, describió Villanueva.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Asimismo, Villanueva destacó que Tiger Woods “no parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente”. Sus dichos fueron respaldados por su compañero, el oficial González.

““Le pregunté su nombre, me dijo que era Tiger, le pregunté la fecha y hora y me contestó lúcido y calmado. Su condición era estable. No parecía preocupado por sus lesiones en ese momento, lo cual no es infrecuente en las colisiones de tráfico. Muchas veces la gente tiende a estar en estado de shock. Es una experiencia traumática. No es raro que la gente se concentre en cosas sin importancia o incluso si tienen dolor, es posible que no lo sientan hasta mucho más tarde”, expresó González.

El auto salvó la vida de Tiger Woods

De acuerdo al testimonio de los agentes de La Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Tiger Woods está vivo gracias a su auto, un SUV Genesis 2021.

“El interior, el gabinete del vehículo estaba bastante intacto. La parte delantera estaba totalmente destruida, los parachoques, todo totalmente destruido, los airbags desplegados, todo eso. Sin embargo, afortunadamente el interior estaba más o menos intacto, lo cual le dio cobertura para sobrevivir a lo que de otro modo habría sido un accidente fatal”, expresó el oficial González.

“Woods no era capaz salir del vehículo, hice contacto visual con él, vi que estaba consciente y lúcido y esperamos a los bomberos para retirarlo del vehículo”, agregó la policía.

Los agentes no quisieron ahondar en el tema de las lesiones que sufrió Woods: “Sus heridas en ese momento no parecían tan graves, entonces decidí esperar a los bomberos. No puedo hablar sobre la gravedad de las heridas porque no soy médico, pero puedo decir que tuvo que ser traslado al hospital”.

