Lateral habla sobre su fallido pase al Barcelona: ¿Quién es?

El lateral derecho del Borussia Dortmund, Thomas Meunier, ha revelado que el Barcelona quería traerlo al Camp Nou durante la reciente ventana de fichajes de enero.

Muenier le dijo al periódico holandés Het Laatste Nieuws que los catalanes habían estado en contacto con él, pero que el Dortmund no aprobaría una salida a mitad de la temporada 2021-22, según informó el Diario AS.

“Podría haber sido una realidad… el Barcelona buscaba un lateral derecho fiable, fuerte físicamente, completo y que pudiera ser peligroso en las zonas de ataque por un precio aceptable dada su situación económica,” dijo. “Encajo en ese perfil, esos parámetros. Lo mostré esta temporada también. Pero cuando el Dortmund me llamó por la oferta que habían recibido del Barcelona, ​​inmediatamente me dijeron: ‘Lo siento, no puedes ir’”.

El jugador de 30 años también reveló que el Barcelona estaba interesado en un préstamo con opción de compra y dice que habló directamente con el asesor deportivo Jordi Cruyff sobre un posible pase.

“Barcelona es un tren que solo pasa una vez en la vida. También me sorprendió cuando Jordi Cruyff me llamó y me explicó el pla n. El Barça quería contratarme con opción de compra obligatoria o ficharme inmediatamente,” explicó. “Imagínate… el Dortmund ya es un gran club, pero el Barça… eso es único. Al igual que el Real Madrid, el Bayern y el United. Por principio uno no dice ‘no’ a esos clubes. Mentalmente no fue fácil. Pero entiendo al Dortmund: apenas necesitaban una semana para el final del mercado”.

¿El Barça se prepara para más frustraciones relacionadas a los laterales derechos?

Meunier no es el único lateral derecho al que se ha vinculado con un fichaje por el Barcelona esta temporada en medio de las dudas sobre el futuro de Sergino Dest y Dani Alves. Dest ha luchado por conseguir tiempo de juego esta temporada, mientras que Alves cumple 39 años en mayo.

El capitán del Chelsea, César Azpilicueta, parecía ser un objetivo, pero el entrenador Thomas Tuchel dijo en una conferencia de prensa previa al partido del viernes 1 de abril que el defensor parece estar listo para quedarse en el club ahora que se ha activado una cláusula de extensión de un año en su contrato.

“Es algo bueno, éramos conscientes de ello. Es una buena noticia para nosotros. Tenemos un contrato, es nuestro capitán, hay muchas posibilidades de que se quede,” dijo. “Sabía la cantidad de juegos que necesitábamos para que se quedara, para que su contrato continuara o se extendiera. Por eso estoy muy feliz. Sabes cuánto confío en él y cuánto impacto tiene en este grupo y este club.”

El Barcelona también ha estado vinculado a un pase de verano del lateral derecho del Ajax, Noussair Mazraoui, que también está fuera de contrato al final de la temporada. El defensor prefiere pasar al Barça antes que al AC Milan, Arsenal, Dortmund y Leeds, según informa Diario Sport.

Xavi espera que Alves se quede

Mientras tanto, el entrenador del Barcelona, ​​Xavi, ha dejado claro que quiere que Alves se quede a pesar de su avanzada edad. El veterano ha jugado regularmente desde que regresó en el invierno por un segundo período con el club y parece estar por delante de Dest en el orden jerárquico.

Xavi dijo en una conferencia de prensa en marzo de 2022 que aún no ha discutido un nuevo contrato con Alves, pero que “le gustaría tenerlo aquí la próxima temporada”.

Alves hizo más historia en el Barcelona en su aparición más reciente con el club. El brasileño participó en la victoria por 4-0 sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en lo que fue su aparición número 400 en competición con los gigantes catalanes.

