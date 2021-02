Thierry Henry renunció como entrenador de CF Montréal ¿qué razón dio?

Thierry Henry se convirtió en el octavo entrenador en 10 temporadas que ha tenido el equipo canadiense. Este le dijo adios a su nueva aventura en la MLS al dar un paso al costado como entrenador del CF Montréal. El equipo del exBarça hizo un anuncio en el que confirmaba la noticia que se había estado dando durante las últimas semanas.

El exjugador campeón del mundo tuvo un paso sin pena ni gloria con el cuadro canadiense en el que ganó ocho partidos de 23 que se jugaron en una temporada abreviada por causa de la pandemia. Terminaron en octavo lugar de la conferencia del este. El equipo llegó a la postemporada y fue eliminado en primera ronda por el New England Revolution.

Unas semanas más tarde, quedaría eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF por Olimpia de Honduras por gol de visitante. Este terminó siendo el último partido que disputó el extécnico del Mónaco.

El mismo Thierry Henry escribió una carta abierta a la hinchada del club. En esta explicó las razones por las que se marcha del puesto. Una de ellas fue atribuida a sus hijos que no había visto durante toda la pandemia.

“Desafortunadamente, por causa de las actuales restricciones y que tendremos que relocalizarnos en Estados Unidos durante varios meses (al menos) esto no será diferente.”

Para él esto fue demasiado desgaste y tomo la decisión de “regresar a Londres y dejar a CF Montréal”.

