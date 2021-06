“The Shop”: ¿Cómo ver el episodio de Tom Brady en línea?

El programa de entrevistas de HBO Sports de LeBron James “The Shop: Uninterrupted” regresa con un nuevo episodio, con Tom Brady, Draymond Green, Chelsea Handler y Kid Cudi como invitados. Se estrena este viernes 25 de junio a las 21:30 horas. ET/PT en HBO.

Si no tiene cable, podrá ver “The Shop” a través de HBO Max después de que se transmita por HBO, pero HBO Max ya no ofrece una prueba gratuita, así que aquí hay otras formas en las que puede ver “The Shop” ” en línea:

Previa de “The Shop” con Tom Brady





Play



The Shop: Uninterrupted | Season 4 Episode 2 (Promo) | HBO The Shop: Uninterrupted returns Friday, June 25 at 9:30 PM on HBOMax. Joining Maverick Carter are Tom Brady, Kid Cudi, Chelsea Handler, Draymond Green, and Paul Rivera. #HBO #TheShop Subscribe to HBO on YouTube: goo.gl/wtFYd7 Stream on HBO Max June 25: itsh.bo/hbo-max Get More HBO Official Site: itsh.bo/dotcom Twitter: twitter.com/hbo Instagram: instagram.com/hbo Facebook: facebook.com/hbo The Shop: Uninterrupted | Season 4 Episode… 2021-06-21T16:00:14Z

El programa de conversación deportiva ganador del Emmy “The Shop: Uninterrupted” regresa el viernes 25 de junio con un nuevo episodio repleto de estrellas que presenta a uno de los mejores atletas de todos los tiempos en cualquier deporte profesional: Tom Brady.

“The Shop” es presentado por el jugador de baloncesto profesional LeBron James y el empresario Maverick Carter. Para este nuevo episodio, están dando la bienvenida a una gran cantidad de invitados para discutir “la rutina de ganar” y la salud mental, según el comunicado de prensa de HBO.

Continúa:

Junto a Maverick Carter están Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl y cinco veces Jugador Más Valioso del Super Bowl; el actor, rapero, cantante y compositor Kid Cudi; actriz, presentadora de televisión, comediante y escritora Chelsea Handler; el tres veces campeón de la NBA, Draymond Green; y el director de marketing de SpringHill Company, Paul Rivera. En este episodio, el grupo de estrellas discute la rutina de ganar, trazando su propio camino, salud mental y medios deportivos.

En una vista previa del episodio, Brady obsequia al grupo con una anécdota sobre haber sido despedido de los New England Patriots y tratar de encontrar un nuevo lugar para jugar al fútbol.

“Uno de los equipos, no estaba interesado al final. Estaba pensando, ‘¡¿Te estás quedando con ese hijo de puta ?!” dijo Brady, mientras todos se ríen.

Otros clips cortos incluyen a la estrella de la NBA, Green, diciendo: “No lo dije por error”, y Kid Cudi dijo: “Cuando estoy en el escenario, algo dentro de mí se despierta. Pero cuando estoy fuera del escenario, soy Scott”.

Green se hace eco de esos sentimientos y dice: “Sabes que soy una persona completamente diferente a la que ves en el suelo”.

El comediante Handler dice inexpresivamente: “No estoy aquí para responder preguntas serias. Sé que muchos hombres ven este programa y estoy buscando algo de acción posterior al COVID”.

“The Shop” transmite periódicamente nuevos episodios para reunir un “conjunto único de algunos de los nombres más importantes del deporte y el entretenimiento” para tener conversaciones sobre deportes y eventos actuales. Entre los invitados anteriores se encuentran Odell Beckham Jr., Jerrod Carmichael, Alvin Kamara, Candace Parker, Will Smith, Jon Stewart, Megan Rapinoe, Chadwick Bozeman, Trae Young, Roddy Ricch, Steve Stoute, Whoopi Goldberg, Sue Bird, Malcolm Jenkins, Hasan Minhaj , Kevin Hart, Jay-Z, Drake, Snoop Dogg, Lena Waithe, Mary J. Blige, Diddy, Jimmy Kimmel, Patrick Mahones, Lil Nas X, Bad Bunny, Nneka Ogwumike, Tiffany Haddish, Rob Gronkowski, Stacey Abrams y el ex presidente Barack Obama.

Durante los premios Sports Emmy de 2021, “The Shop: Uninterrupted” ganó el premio a la Serie Deportiva Editada Sobresaliente. El episodio de Tom Brady de “The Shop” se transmite este viernes 25 de junio a las 9:30 p.m. ET/PT en HBO.

