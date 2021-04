Video del accidente automovilístico donde murió Terrence Clarke: [Imágenes fuertes]

Ha surgido un video que muestra el momento del fatal accidente automovilístico que acabó con la vida del exjugador de baloncesto británico Terrence Clarke. Puede ver el video más abajo en este artículo, pero tenga en cuenta que es perturbador debido a la tragedia que ocurrió en el lugar.

Clarke, el ex jugador de baloncesto del Reino Unido que recientemente se declaró para el draft de 2021, murió en Los Ángeles el 22 de abril de 2021, de acuerdo al medio WKYT-TV, primero en confirmar la noticia.

“WKYT ha confirmado que el ex jugador de baloncesto masculino del Reino Unido, Terrence Clarke, murió en Los Ángeles”, informó el medio.

NEW: Video obtained by @CBSLA shows the moments former @KentuckyMBB player Terrence Clarke slammed into a truck at the intersection of Nordhoff and Winnetka. @LAFD transported Clarke to the hospital but he did not survive his injuries. #CBSLA

El entrenador en jefe de los Kentucky, John Calipari, confirmó más tarde la muerte de Clarke, escribiendo en Twitter: “Estoy absolutamente destrozado y mal esta noche. Les pido a todos que se tomen un momento esta noche para rezar una oración por Terrence Clarke y su familia. Descanse en paz”. Kentucky Basketball escribió: “Estamos devastados al saber sobre el trágico fallecimiento de nuestro Terrence Clarke. Nuestros corazones están devastados por Terrence, su familia y todos los que lo amamos”.

I am absolutely gutted and sick tonight. I ask that everyone take a moment tonight to say a prayer for Terrence Clarke and his family. May he Rest In Peace. https://t.co/a1E1gysxxi pic.twitter.com/1unTygk4Tt

Esto es lo que necesita saber:

I got the alert about an accident . 😔 RIP young king Terrence Clarke. pic.twitter.com/6tfVnRnDxG

El video publicado en las redes sociales mostraba un automóvil con graves daños en la parte delantera.

Un segundo video también mostró la misma escena.

“Wtf literalmente pasé por el accidente de Terrence Clarke camino a casa …” escribió el hombre que lo publicó. Sin embargo, luego eliminó ese video.

Clarke murió en un accidente automovilístico, según Kentucky Sports Radio. La nota de WKYT informó que otro jugador estaba en un automóvil detrás de él (ese jugador esta ileso).

Boston was reportedly driving behind Terrence Clarke when Clarke was involved in a deadly accident.

CONFIRMED: Brandon Boston Jr. is OK. Sierra Canyon basketball assistant confirms Boston is OK.

Un periodista del medio LA Daily News tuiteó que Clarke estuvo involucrado en un “accidente mortal”.

Tarek Fattal del LA Daily News escribió en Twitter: “CONFIRMADO: Brandon Boston Jr. está bien. El asistente de baloncesto de Sierra Canyon confirma que Boston está bien. Según los informes, Boston conducía detrás de Terrence Clarke cuando Clarke se vio involucrado en un accidente mortal”.

Según WKYT, Clarke y BJ Boston “salían de un entrenamiento en Los Ángeles”. Clarke murió camino al hospital y Boston estaba en otro automóvil, dijo la estación, pero no informó detalles adicionales.

Adrian Wojnarowski de ESPN informó: “Terrence Clarke, un guardia de primer año de Kentucky que se dirigía al Draft de la NBA, murió luego de un accidente automovilístico en el área de Los Ángeles esta tarde, dijo el CEO de Klutch Sports, Rich Paul, a ESPN. La madre de Clarke estaba con él cuando falleció este jueves. Tenía 19 años de edad”.

Brad Stevens said he just heard the Terrence Clarke news and isn't up to talking about tonight's game. He noted that Clarke is a Boston kid and that his son looks up to Clarke.

El entrenador de los Boston Celtics, Brad Stevens, “dijo que acaba de escuchar las noticias de Terrence Clarke y que no está dispuesto a hablar sobre el partido de esta noche. Señaló que Clarke es un niño de Boston y que su hijo admiraba a Clarke”, según Keith Smith de Yahoo Sports.

Suspendió una conferencia de prensa posterior al juego.

#Celtics head coach Brad Stevens cuts his postgame press conference short after the team's win tonight after hearing the news about Terrence Clarke.

"It's hard to talk about a basketball game with even the idea that that's floating out there." @ABC6 pic.twitter.com/j59VBUpmlB

— Nick Coit (@NCoitABC6) April 23, 2021