Ter Stegen habló muy bien de Haaland ¿Qué dijo?

El portero del FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen ha elogiado al delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland, que se ha convertido en un objetivo de fichaje para los catalanes.

Ter Stegen le dijo a Sport1 que el talentoso delantero tiene la calidad para mejorar a cualquier equipo del mundo a pesar de estar a dos meses de celebrar su cumpleaños número 21, según informó Goal.

“Su estilo de juego y de marcar goles es impresionante. Cuando ves videos en los que corre de atrás hacia adelante a toda velocidad y golpea la pelota con todas sus fuerzas, es increíble”, dijo. “Es pura voluntad, no puedes entrenar eso. O tiene esa condición o no lo tiene. Haaland haría que cualquier equipo del mundo fuera mejor. Pero eso no significa que no se quede en el Dortmund”.

Ter Stegen, en @SPORT1 sobre el futuro de Haaland: "¿Por qué no debería seguir en el Dortmund? No sería un paso atrás para él. Si se va, el equipo al que vaya tendrá un delantero increíble para los próximos 10 años" #fcblive pic.twitter.com/CCwtGRkoJK — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 6, 2021

Haaland ha marcado 43 goles en 46 apariciones con su club y su país hasta ahora en lo que va de 2020-21 y se ha convertido en una de los jugadores más importantes de Europa durante su tiempo con el equipo de la Bundesliga.

Ter Stegen habló sobre el futuro de Haaland

😲 Ter Stegen se rinde ante el potencial de Haaland: "O tienes ese don o no lo tienes. Haaland haría que cualquier equipo del mundo fuera mejor"https://t.co/4spOi78Nmm — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 6, 2021

Las posibilidades de que el Barcelona fiche a Haaland este verano parecen escasas dadas las enormes deudas del club y el hecho de que el noruego no saldrá nada barato. Dortmund ha puesto un enorme precio de 180 millones de euros (212 millones de dólares) en Haaland, según Stephan Uersfeld y Rodri Faez de ESPN.

Ter Stegen cree que Haaland podría quedarse en Dortmund una temporada más antes de buscar un nuevo desafío en algún momento en el futuro.

“El BVB es un club muy bien gestionado en el que se ha realizado un excelente trabajo en los últimos años. ¿Por qué no debería quedarse allí un año más?” dijo. “Eso no sería de ninguna manera un paso atrás. Si se va, su nuevo equipo tendrá un delantero increíble durante los próximos 10 años”.

El director deportivo de Dortmund, Sebastian Kehl, ha insistido en que Haaland jugará para el club la próxima temporada y no va a ninguna parte por ahora, según informó NBC Sports.

“Tengo entendido que Erling Haaland jugará en el Borussia Dortmund en la nueva temporada. Erling está totalmente de acuerdo”, dijo. “Lo veo todos los días y puedo decir que se identifica completamente con el club”.

Ter Stegen también se refirió sobre los jóvenes jugadores del Barça

Haaland no es el único jugador joven que ha recibido elogios por parte del portero del Barcelona. El internacional alemán también habló sobre algunos de los jóvenes que han impresionado en el Camp Nou esta temporada.

COPA DEL REY CHAMPIONS !!! 🏆😃 Perfect performance tonight from us, this trophy is for all the Barça fans! 👏🏻

TOTS UNITS FEM FORÇA 🔵🔴 pic.twitter.com/OPCypXuBdn — Marc ter Stegen (@mterstegen1) April 17, 2021

Jugadores como Pedri, Oscar Mingueza, Sergiño Dest y Ronald Araujo han participado regularmente con el entrenador Ronald Koeman, y Ter Stegen habló sobre lo que es tener a los jóvenes en el equipo.

“Es notable que los chicos ya estén jugando al máximo nivel a esta edad. Pedri ha estado jugando casi todos los partidos durante semanas. Es una locura para un joven así. Los chicos tienen más energía que nosotros los jugadores mayores”, dijo. “Si les preguntas cómo les está yendo el día después de un partido, te dirán: ‘Genial. ¡Vamos, juguemos afuera! ”Ya se ha producido un desarrollo. Si nos remontamos unos años atrás, jóvenes talentos como Götze fueron la excepción. Hoy es diferente”.

El equipo joven de Koeman ya ha levantado un trofeo esta temporada, venciendo al Athletic por 4-0 para conseguir la Copa del Rey en abril. El título de liga también está en juego de cara a los últimos cuatro partidos, con el Barça enfrentándose contra el líder Atlético de Madrid este sábado 8 de mayo.

