¿Cuántas veces a llegado Tampa Bay Buccaneers a un Super Bowl?

Ha llegado el día. Hoy 7 de febrero de 2021 se llevará a cabo la final del Super Bowl LV 2021 entre los Tampa Bay Buccaneers, quienes jugarán como locales, frente a Kansas City Chiefs en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos.

El Super Bowl 2021 inicia a las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT / 5:30 Centro este 7 de febrero de 2021

Mientras llega la hora del partido de fútbol americano más esperado por los seguidores de la NFL, aquí te dejamos todo lo que debes de saber sobre los Tampa Bay Buccaneers, y cuál ha sido su recorrido a lo largo de la historia del Super Bowl.

Los Tampa Bay Buccaneers disputarán su segundo Super Bowl en toda su historia.

Hace 18 años que los Tampa Bay Buccaneers conquistaron el único Super Bowl que tiene la franquicia en 44 años de historia, gracias lograr la Conferencia Nacional en el 2002, lo que les dio el pase a la final del Super Bowl XXXVII, disputado en el Qualcomm Stadium de San Diego California.

Para ese momento no hubo grandes sorpresas. Todos sabían quién iba ser el ganador del Lombardi. Con gran determinación el equipo de la Florida se impuso 48-21 ante los Oakland Raiders para conseguir el que es hasta ahora su primer y único campeonato mundial de la NFL.

Los Buccaneers también pudieron conquistar otros trofeos adicionales, hasta que el equipo, luego de sufrir un pésimo año en 2019, levantaron cabeza y se hicieron con los servicios de Tom Brady, un equipo en la búsqueda de entrar en los altos renombres de la competición, ya que no han gozado de mucho reconocimiento.

Además, tienen el as bajo la manga, con Tom Brady en sus filas. El quarterback es el más ganador de la historia, y logró que los Buccaneers ingresaran a la final del domingo. Además, el jugador disputará su décimo Super Bowl, con la ilusión de conseguir su séptimo campeonato de la NFL.

Raiders vs Buccaneers Super Bowl XXXVIIHD VERSION: youtu.be/gjBluhi8SC4 Twitter: twitter.com/All_Highlytes Instagram: instagram.com/all_highlytes Business Email: allhighlights1987@gmail.com All rights go to ESPN & the NFL. I do not own the music and the footage used in this video. No copyright infringement intended. For entertainment purposes only. #NFL 2019-01-02T04:03:06Z

¿Cómo lograron llegar a la final del 2021?

El equipo local, llegó hasta la final de hoy, tras superar a Washington Football Team en La Ronda de comodines. Luego para el divisional, todo parecía estar en su contra. Pero los Buccaneers terminaron derrotando 30-20 al Saints de New Orleans, gracias a una buena actuación de Bruce Arians.

Para la final de la Conferencia Nacional, los ´Bucs´ se impusieron ante los Green Bay Packers en el Lambeau Field 26-31, gracias a una magnifica actuación de Tom Brady, para poner su nombre en la esperada final de hoy.

Ahora, este domingo 7 de febrero de 2021, en el Super Bowl LV disputarán la final con la ilusión de levantar el segundo trofeo de toda su historia, pero la tarea no será nada fácil, ya que en frente tendrán un equipo como los Chiefs, y conseguir la hazaña de proclamarse campeones en su propio estadio, lo hace aún más complicado.

LEER MÁS: Sergi Roberto nuevamente lesionado ¿llegará al partido contra el PSG?