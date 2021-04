Surge nueva pelea para Jorge Masvidal tras su derrota

El “Más Malo” de la UFC, el miamense Jorge Masvidal, sufrió una derrota difícil el sábado por la noche, pero le ha surgido una pelea que le puede ayudar a recuperarse.

Masvidal peleó por el título welter contre el campeón Kamaru Usman en la pelea estelar de la UFC 261 el 24 de abril. Fue la anticipada revancha en la que “Gamebred” quería ganar su primer título de la UFC. Pero las cosas no lo favorecieron al exparticipante de Exatlón.

El primer round fue competitivo, pero en el segundo Masvidal fue noqueado Usman, esta fue la primera ocasión en la cual el peleador había sufrido una derrota de esa manera en el octágono.

Necesitará tiempo para recuperarse del nocaut que recibió y cuando esté listo de nuevo, todo indica que ya tiene un rival cuando regrese.

De acuerdo el presidente de la UFC, Dana White, Nick Díaz está listo para pelear de nuevo. El hermano mayor de Nate Diaz, el rival de Masvidal en la pelea para consagrarse con el cinturón del “Más Malo” en noviembre del 2019. Los fanáticos de las artes marciales mixtas no lo han visto pelear desde su enfrentamient con Anderson Silva en el 2015.

Nick Diaz vs. Masvidal por el cinturón del “Más Malo” sería un gran enfrentamiento entre dos veteranos. Además de la historia de Díaz buscando vengar la derrota de su hermano menor es la cereza en el pastel.

En una entrevsta con Ariel Helwani de ESPN el lunes, Masvidal confirmó que pelearía contra Díaz. Él también dijo que entiendo por qué Díaz le gustaría pelear ya que “Gamebred”ya derrotó a su hermano.

“¿Y si Nick [Diaz] quiere una pelea para el fin de año, qué podré decir?” dijo Masvidal. “Estoy aquí. ¿Quieres vengar a tu hermano? Vamos. He escuchado entrevistas en las que ha dicho que no le gustó lo que le hice a su hermanito. Yo tampoco lo estaría. Lo siento por Nick esa situación. Yo sé lo que me gustaría hacerle alguien si le hubiese hecho eso a mi hermano. Así que vamos.”

Jorge Masvidal is open to fighting Nick Diaz and understands why Diaz might want the fight too.

