Supuesto cambio tendría a dos jugadores de los Lakers yendo a Memphis: ¿Por quién?

El equipo de Los Angeles Lakers terminaron una paupérrima pretemporada con una derrota el jueves ante los Sacramento Kings. El equipo terminó la pretemporada con una marca de 0-6 record. Es una temporada larga y los Lakers tienen muchas piexas nuevas así que se merecen el tiempo para ajustarse.

Hay preocupaciones con la actual plantilla, especialmente por el lado defensivo. Anthony Davis y LeBron James aún son defensores muy buenos, pero solamente pueden contribuir hata cierto punto. Zach Buckley de Bleacher Report cree que deben considerar cambiar a Talen Horton-Tucker, Trevor Ariza y dos selecciones de segunda ronda del 2023 por el alero de los Memphis Grizzlies Dillon Brooks:

Horton-Tucker, quien no cumplirá los 21 años hasta fines de noviembre, puede estar a media década de llegar a jugar a su mejor nivel. Los Lakers no tienen ese tiempo, así que pueden incluirlo en un paquete con un par de selecciones de segunda ronda (además de Trevor Ariza como complemento salarial) para ver si pueden conseguir a Dillon Brooks de los Grizzlies. Brooks inmediatamente lidiaría con la falta de jugadores defensivo de Los Ángeles. Memphis le dio el rol de tener que lidiar con el tercer índice de emparejamiento en toda la NBA la temporada pasada, según BBall Index. Él probablemente tendría ese rol con los Lakers. Su presencia le daría más tranquilidad a los titulares ya que su defensiva y capacidad ofensiva complementaría a las figuras del equipo.

¡Sigue la página de los Lakers en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Brooks sería una adición sólida al plantel

Brooks es un jugador sólido. Con apenas 25 años ya ha sido titular en 214 partidos. Como mencionó Buckley notó, Brooks es un fuerte defensor, que sería una gran ayuda para los Lakers. El equipo dejó libre a tres de sus mejores defensores durante la temporada libre en Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope y Dennis Schroder. No los reemplazaron con defendores sólidos.

Además de ser un buen jugador defensivo, Brooks es bueno en ofensiva. Promedió 17.2 puntos por partido y 16.2 la temporada previa. Su efectivadad de triples deja mucho que desear ya que solamente acierta el 35.3 por ciento durante su carrera. Dicho esto, los Lakers no lo necesitarían en una situación en la que tenga que anotar muchos puntos. Siendo una alero defensivo sería suficiente para un equipo con deseos de ganar el título.





Play



Dillon Brooks 31 Points Full Game 1 Highlights vs Jazz | May 23, 2021 | NBA Playoffs Dillon Brooks 31 Pts 2 Ast 7 Reb | Memphis Grizzlies vs Utah Jazz – Full Game 1 Highlights | May 23, 2021 | 2021 NBA Playoffs 🚨 $100K KNOCKOUT ROYALE: bit.ly/HoHKnockoutYT 📌 SHOP OUR NBA MERCH COLLAB: hoh.world 📌 Follow our Instagram: instagram.com/houseofhighlights/ 📌 Follow our TikTok: tiktok.com/@houseofhighlights 📌 Follow our Facebook: facebook.com/houseofhighlights1 📌… 2021-05-24T04:21:26Z

Los Lakers no cambiarían a THT aún

Brooks sería una buena adición para los Lakers pero lo que Buckley propone sería un precio demsasiado caro. Los Ángeles ha mostrado en el pasado que no tienen ningún deseo de cambiar a Talen Horton-Tucker. Recién lo firmaron a un contrato de tres años y esperan que se convierta en una estrella.

Además de cambiar a Horton-Tucker, el equipo tendría que enviar a Memphis a Ariza y dos selecciones. El gerente general del equipo Rob Pelinka no va a ofrecer todo eso por un especialista defensivo. Ariza es es un defensor sólido y Horton-Tucker puede mejorar en ese aspecto de su juego esta temporada. Es posible que los Lakers analicen un posible cambio por Horton-Tucker más tarde en el temporada, pero querrán ver lo que puede ofrecer antes de hacer una operación como esa.

LEER MÁS: LeBron James rompe el silencio sobre los rumores de su pérdida de peso: ¿Qué hizo?