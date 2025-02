Super Bowl 2025: ¿Qué equipos jugarán la edición LIX?

El próximo domingo 9 de febrero de 2025, a las 6:30 p.m. desde Nueva Orleans, Lousiana se abre el telón del estadio Caesars Superdome para que aficionados y espectadores de la Liga Americana de Futbol (NFL), y del mundo entero se deleiten con el encuentro deportivo entre los equipos de Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

La 59ava versión viene con toda, y esta vez como el 12 de febrero del año 2023, de nuevo estos dos equipos se verán cara a cara para definir cuál de ellos levantara en esta ocasión el trofeo Vince Lombardi.

¿Qué equipos juegan el Super Bowl 2025?

Este domingo 9 de febrero en el estadio Caesars Superdome ubicado en Nueva Orleans, Lousiana Estados Unidos, se enfrentarán los Kansas City Chiefs, campeones de Conferencia Americana tras derrotar a los Bills de Buffalo, contra los Philadelphia Eagles quienes llegan a la final luego de eliminar a los Commanders de Washington, siendo los representantes de la Conferencia Nacional.

Los Philadelphia Eagles ganaron su juego contra los Commanders de Washington, en un marcador final de 55-23.

Por su parte, los Kansas City Chiefs se enfrentaron contra los Bills de Buffalo en la final, con un marcador final que quedó 32-29.

El historial en Super Bowls entre los Eagles y Chiefs

De acuerdo con MARCA, Philadelphia, que se coronó en la División Este de la NFC durante la temporada regular participará en su quinta ‘Súper Domingo’ habiendo obtenido el Super Bowl solamente en una de las cuatro oportunidades anteriores, perdió las ediciones XV (27-10 vs. los Oakland Raiders), XXXIX (24-21 vs. New England Patriots) y LVII (38-35 vs. Kansas City Chiefs) y ganó el LII (41-33 vs. New England Patriots).

Por su parte, los Kansas City, que ganó por novena vez al hilo el Oeste de la AFC, tendrá la ocasión de convertirse en la primera franquicia en la historia de la NFL en ganar en tres temporadas consecutivas el Super Bowl, juego que disputarán por séptima vez en su historia, ganando las ediciones IV (23-7 vs. Minnesota Vikings), LIV (31-20 vs. San Francisco 49ers), LVII (38-35 vs. Philadelphia Eagles) y LVIII (25-22 vs. San Francisco 49ers), sin embargo, perdieron en dos oportunidades en las ediciones I (35-10 vs. Green Bay Packers) y LV (31-9 vs. Tampa Bay Buccaneers).

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Kansas City Chiefs

Los Chiefs no necesitan anotar muchos puntos para ganar su tercer Super Bowl consecutivo, ya que su defensiva los ha mantenido en los partidos de manera constante. Kansas City terminó la temporada regular con la cuarta mejor defensiva en puntos permitidos (19.2 por partido). Además, su presión al quarterback ha estado en gran forma, acumulando 10 capturas combinadas contra los Texans y los Bills en esta postemporada, según ESPN.

Philadelphia Eagles

De acuerdo con ESPN, los Eagles tienen la mejor defensiva y el mejor ataque terrestre de la NFL, y ambos factores han trabajado en conjunto. Saquon Barkley puede conseguir una jugada explosiva en cualquier momento, como lo demostró en su primer toque de balón en el Juego por el Campeonato de la NFC, y está respaldado por una línea ofensiva que desgasta a cualquier rival a lo largo de cuatro cuartos. Gracias a ese estilo de juego, no es sorpresa que Philadelphia lidere la liga en tiempo de posesión (32:22 por partido). Eso significa menos presión sobre una defensiva que juega con la misma intensidad física. Además, la defensiva se especializa en recuperar el balón, la ofensiva rara vez lo pierde y ambos lados juegan con un nivel físico imponente, lo que convierte a los Eagles en un equipo capaz de vencer a cualquiera.

¿A qué hora inicia el Super Bowl?

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países

• Estados Unidos: 18:30 horas

• Perú: 18:30 horas

• México: 17:30 horas

• Chile: 20:30 horas

• Colombia: 18:30 horas

• Ecuador: 18:30 horas

• Argentina: 20:30 horas

• Bolivia: 19:30 horas

• Venezuela: 19:30 horas

• España: 00:30 del lunes 10 de febrero

