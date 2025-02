¿A qué hora inicia el Super Bowl LIX 2025?

Por fin ha llegando el fin de semana del gran juego. La final de la temporada 2024-25 de la NFL está llegando a su fin. El Super Bowl LIX 2025 que se juega este domingo 9 de febrero de 2025 definirá al campeón entre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, contra los Philadelphia Eagles de Saquon Barkley, en el estadio Caesars Superdome ubicado en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. A partir de las 18:30 hora local, conoceremos el ganador del trofeo Vince Lombardi.

Una de las preguntas más frecuentes es: ¿“A qué hora es el Super Bowl”? o ¿“cuándo inicia del Super Bowl”?, por ello, aquí tenemos todo las respuestas a sus dudas.

El Super Bowl inicia a las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT / 5:30 Centro este 09 de febrero de 2025

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países

• Estados Unidos: 18:30 horas

• Perú: 18:30 horas

• México: 17:30 horas

• Chile: 20:30 horas

• Colombia: 18:30 horas

• Ecuador: 18:30 horas

• Argentina: 20:30 horas

• Bolivia: 19:30 horas

• Venezuela: 19:30 horas

• España: 00:30 del lunes 10 de febrero

¿Quién cantará el Himno Nacional de los Estados Unidos?

El Super Bowl como también es conocido es un evento que se destaca por el gran espectáculo musical del entretiempo, pero además despierta todas las expectativas por la estrella musical invitada a entonar el himno nacional del país. En esta ocasión el elegido es el cantante de jazz, Jon Batiste, quien será quien tenga el honor de interpretarlo.

Jon Batiste es un talentoso músico de jazz que no sólo escribe, compone e interpreta, sino que también dirige y toca el piano. Prueba de su renombre es que en 2022 ganó el premio Grammy al Álbum del Año por su”We Are”.

Ese año, Jon Batiste también ganó en las categorías de”Mejor canción e interpretación de raíces americanas” por”Cry”,”Mejor banda sonora” por”Soul” y”Mejor vídeo” por”Freedom”. Actualmente el cantante ocupa el puesto número 1 en la lista de éxitos de Billboard, entre los álbumes clásicos. Batiste es además conocido por ejercer como director de la banda en The Late Show with Stephen Colbert.

h2>¿Cómo ver el Super Bowl 2025?

En Estados Unidos, el partido será transmitido en vivo por medio de la cadena de televisión NBC. De igual manera, por medio de la aplicación de la NFL y de Yahoo Sports. Además, si desea ver el juego en español, en territorio norteamericano, podrá hacerlo por medio de Telemundo.

Lo que respecta a Latinoamérica, ESPN será el canal oficial encargado de transmitir el juego y el medio tiempo.

Finalmente, para México y Centroamérica lo podrás segui por TV Azteca, Televisa, TUDN y Fox Sports.

¿Cómo ver el live stream del Super Bowl 2025?

Si usted no tiene cable y desea ver el streaming del Super Bowl 2025, en Estados Unidos, podrá hacerlo por NBC (a través de la prueba gratuita de Sling TV o la prueba gratuita de FuboTV) y por medio de DAZN (CA).

¿Quién actuará en el medio tiempo del Super Bowl 2025?

De acuerdo con olympics.com, Kendrick Lamar encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LIX. “El rap sigue siendo el género musical más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué”, destacó el artista al confirmar la noticia.

Una de las cantantes que lo acompañará es Solana Imani Rowe, mejor conocida como SZA, y quien ha hecho varias colaboraciones con Lamar como All The Stars, Doves in the Wind, Toxic Love y Luther, entre otros éxitos.

Lista de canciones que podría interpretar Kendrick Lamar

• Swimming Pools

• Alright

• Bitch, dont’k kill my vibe

• Money Trees

• HUMBLE

• PRIDE

Siguientes sedes del Super Bowl

Las ediciones 60 y 61 del Super Bowl ya tienen sus sedes confirmadas. El Super Bowl LX se jugará en el Santa Clara, en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, mientras que el Super Bowl LXI será en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York