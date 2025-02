¿A qué hora finaliza el Super Bowl LIX 2025?

El fin de semana del gran juego está aquí. La final de la temporada 2024-25 de la NFL está llegando a su fin. El Super Bowl LIX 2025 que se juega este domingo 09 de febrero de 2025 definirá al campeón entre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, contra los Philadelphia Eagles de Saquon Barkley, en el estadio Caesars Superdome ubicado en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. A partir de las 18:30 hora local, conoceremos el ganador del trofeo Vince Lombardi.

Una de las preguntas más frecuentes es: “¿A qué hora finaliza el Super Bowl?” por ello, aquí tenemos todo las respuestas a sus dudas.

El Super Bowl tiene una duración de tres horas y 30 minutos, con dos cuatro cuartos de 15 minutos cada uno y un descanso al término de los dos primeros de media hora

El Super Bowl LIX 2025 finalizará a las 10:15 p.m. de la noche hora del Este y comenzará a las 18:30 horas de Estados Unidos, de acuerdo con TV Guide.

La final se jugará en el Caesars Superdome ubicado en Nueva Orleans

El estadio Caesars Superdome, hogar de los Saints en New Orleans, será el escenario que el domingo 9 de febrero a las 18:30 horas disfrute del encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Conocido originalmente como Louisiana Superdome, y posteriormente como Mercedes-Benz Superdome, el ahora Caesars Superdome vio su primera piedra colocada el 12 de agosto de 1971 y se aperturó oficialmente el 3 de agosto de 1975. Sin embargo, tuvo que cerrar en agosto de 2005 después de sufrir serios daños consecuencia del Huracán Katrina, inaugurándose nuevamente el 25 de septiembre de 2006, según PrimeroyDiez.

¿A qué hora es el Super Bowl 2025?

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl 2025 en diferentes países.

• Estados Unidos: 18:30 horas

• Perú: 18:30 horas

• México: 17:30 horas

• Chile: 20:30 horas

• Colombia: 18:30 horas

• Ecuador: 18:30 horas

• Argentina: 20:30 horas

• Bolivia: 19:30 horas

• Venezuela: 19:30 horas

• España: 00:30 del lunes 10 de febrero

¿Cómo ver el Super Bowl 2025?

• Estados Unidos: Fox Sports, Fox Deportes, Fubo y Telemundo

• México: Canal 5, Fox Sports y ESPN

• España: DAZN

• Global: NFL Game Pass

La estrella del medio tiempo del Super Bowl 2025

De acuerdo con olympics.com, Kendrick Lamar encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LIX. “El rap sigue siendo el género musical más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué”, destacó el artista al confirmar la noticia.

Una de las cantantes que lo acompañará es Solana Imani Rowe, mejor conocida como SZA, y quien ha hecho varias colaboraciones con Lamar como All The Stars, Doves in the Wind, Toxic Love y Luther, entre otros éxitos.

Lista de canciones que podría interpretar Kendrick Lamar

• Swimming Pools

• Alright

• Bitch, dont’k kill my vibe

• Money Trees

• HUMBLE

• PRIDE

Siguientes sedes del Super Bowl

Las ediciones 60 y 61 del Super Bowl ya tienen sus sedes confirmadas. El Super Bowl LX se jugará en el Santa Clara, en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, mientras que el Super Bowl LXI será en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

