Super Bowl LIX: ¿Cuándo es el Super Bowl 2025?

La temporada 2024 de la National Football League (NFL) llegó a su recta final, y con los equipos definidos para el gran encuentro, nuevamente y después de dos años, los Philadelphia Eagles se verán cara a cara con los AFC de Kansas City Chiefs, para demostrar al mundo quien es el mejor equipo de la liga profesional de futbol americano.

Esto es lo que necesitas sobre sobre el evento:

¿Cuándo es el Super Bowl 2025?

La edición número LIX del Super Bowl 2025 acontecerá el próximo domingo 9 de febrero a partir de las 18:30 hora local desde la casa de los Saints New Orleans, el Caesars Superdome, ubicado en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Louisiana.

¿Dónde se jugará el Super Bowl 2025?

Para esta edición del Super Bowl el lugar elegido para llevarse a cabo la final fue el estadio el Caesars Superdome, ubicado en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Louisiana. Este recinto tiene una capacidad para más de 83,000 espectadores.

Tercera Super Bowl consecutiva para los Kansas City Chiefs

De acuerdo con MARCA, que con esta nueva clasificación los Kansas City Chiefs, que llevan tres Super Bowls consecutivos, podrían convertirse en el primer tricampeón de la era moderna de la NFL.

¿Cuándo jugaron los Eagles su último Super Bowl?

Los Philadelphia Eagles regresan al Super Bowl dos años después de su última aparición. Aquellos Eagles de 2023, ya con Nick Sirianni como entrenador y Jalen Hurts como ‘quarterback’, perdieron el título por 35-38 ante Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, en el State Farm Stadium de Glendale en Arizona. Filadelfia ganó su primer y último título de la NFL en el año 2018.

¿Cómo ver el Super Bowl 2025?

• Estados Unidos: Fox Sports, Fox Deportes, Fubo y Telemundo

• México: Canal 5, Fox Sports y ESPN

• España: DAZN

• Global: NFL Game Pass

¿Cuánto cuestan las entradas para el Super Bowl?

Según datos revelados por Sporting News citados por El Tiempo, los precios de los boletos dependen de la ubicación dentro del Caesars Superdome. Las entradas más económicas rondan los US$4.700, mientras que aquellas con privilegiada vista pueden superar los US$11.000.

La estrella del medio tiempo del Super Bowl 2025

De acuerdo con olympics.com, Kendrick Lamar encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LIX. “El rap sigue siendo el género musical más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué”, destacó el artista al confirmar la noticia.

Una de las cantantes que lo acompañará es Solana Imani Rowe, mejor conocida como SZA, y quien ha hecho varias colaboraciones con Lamar como All The Stars, Doves in the Wind, Toxic Love y Luther, entre otros éxitos.

Lista de canciones que podría interpretar Kendrick Lamar

• Swimming Pools

• Alright

• Bitch, dont’k kill my vibe

• Money Trees

• HUMBLE

• PRIDE

Siguientes sedes del Super Bowl

Las ediciones 60 y 61 del Super Bowl ya tienen sus sedes confirmadas. El Super Bowl LX se jugará en el Santa Clara, en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, mientras que el Super Bowl LXI será en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

