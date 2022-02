Super Bowl 2022: ¿Cómo ver el show de medio tiempo en línea?

Prepárese para el espectáculo como solo el Super Bowl puede hacerlo cuando el espectáculo de medio tiempo de Pepsi en el Super Bowl 2022 se transmita aproximadamente a las 8:00 p.m. ET (el juego comienza a las 6:30 p.m. ET) el domingo 13 de febrero en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas en que puede ver una transmisión en vivo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022 en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 otros canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes verlo en tu computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede verlo en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver el juego a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si usted no lo graba.

Puede ver el Super Bowl en vivo en Peacock TV, pero deberá suscribirse al plan “Premium”, que cuesta $4.99 por mes:

Obtenga Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2022 en vivo en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Peacock TV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 45 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, que viene con una prueba gratuita de tres días:

Prueba gratis Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puede ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede mirar en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación NBC Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Sling para iniciar sesión y mirar.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto “que vence hoy” será de $0 cuando se registre. Si miras en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de 14 días:

DirecTV Stream prueba gratis

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede mirar en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación NBC Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream (todavía puede aparecer como AT&T en la lista de proveedores de cable) para iniciar sesión entra y mira.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Previa del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022





Play



The Call | Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show OFFICIAL TRAILER Directed by filmmaker F. Gary Gray, “The Call” features Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige and Kendrick Lamar for an epic Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer. Scored by Adam Blackstone, “The Call” features a musical compilation of iconic tracks “Rap God,” “The Next Episode,” “Family Affair,” “HUMBLE.,” “Still D.R.E.,” and “California… 2022-01-20T13:45:01Z

Los artistas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI incluyen a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, además, por primera vez en la historia del Super Bowl, habrá artistas del lenguaje de señas estadounidense: Los músicos sordos Warren “Wawa” Snipe y Sean Forbes firmarán el espectáculo de medio tiempo, según el comunicado de prensa de NBC.

Continúa:

En el Super Bowl LV del año pasado, Wawa cautivó al mundo con su interpretación en ASL del Himno Nacional y America the Beautiful, con su actuación vista por más de 8 millones de personas. Wawa ha sido un pionero como artista discográfico aclamado en el mundo del Hip Hop y desarrolló su propio nicho: Dip Hop, que él define como “Hip Hop a través de ojos sordos”. Wawa está emocionado de regresar al Super Bowl y cumplir su sueño de traer la belleza de ASL al espectáculo de medio tiempo. Sean Forbes es un artista de hip hop sordo desde hace mucho tiempo de Detroit que ha producido varias canciones exitosas. En 2011, Sean lanzó un video musical llamado “Let’s Mambo” con la actriz ganadora del premio Oscar y dos veces intérprete previa al Super Bowl, Marlee Matlin. En 2012, Sean lanzó su álbum debut Perfect Imperfection y recorrió el mundo promocionándolo. En febrero de 2020, Forbes lanzó un álbum llamado “Little Victories” que alcanzó el número 1 en las listas de iTunes y Amazon para un álbum de hip-hop, y el número 1 en Amazon por ventas de álbumes en todo el país tras su lanzamiento. Sean es cofundador de DPAN (Deaf Professional Arts Network), una organización sin fines de lucro 501c3 que muestra el talento de los artistas sordos de todo el mundo y también garantiza que la música sea artísticamente accesible para la comunidad sorda. Los espectadores pueden disfrutar de las actuaciones completas de ASL del Pepsi Super Bowl Halftime Show, así como del Himno Nacional y America the Beautiful interpretadas por Sandra Mae Frank, aclamada actriz sorda de “New Amsterdam” de NBC, en NBCSports.com y la aplicación NBC Sports.

Según el comunicado de prensa de la NBC, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI marca la primera vez que estos cinco legendarios artistas del hip hop se presentan juntos, promocionando que “colectivamente, estos artistas han recibido 43 premios Grammy y han creado 22 álbumes No. 1 de Billboard”.

Continúa: “Si bien los cinco artistas han influido profundamente en este género musical, cada uno aporta un estilo único al escenario más grande del mundo en lo que seguramente serán 12 minutos de grandeza inolvidable”.

“La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera”, dijo Dr. Dre en un comunicado. “Estoy agradecido con JAY-Z, Roc Nation, la NFL y Pepsi, así como con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar por acompañarme en lo que será un momento cultural inolvidable”.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022 se transmite el domingo 13 de febrero aproximadamente a las 8:00 p.m. hora del Este y del Pacífico en NBC.

