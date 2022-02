¿A qué hora finaliza el Super Bowl LVI 2022?

Por fin ha llegando el gran juego. La final de la temporada 2021-22 de la NFL está llegando a su fin. El Super Bowl LVI 2022 que se juega este domingo 13 de febrero definirá al campeón entre Los Angeles Rams de Matthew Stafford, contra Los Cincinnati Bengals de Joe Burrow, en el SoFi Stadium ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos.​ Esta es la primera vez en la historia del Super Bowl que ambas franquicias se enfrentan.

Una de las preguntas más frecuentes es: “¿A qué hora finaliza el Super Bowl?” por ello, aquí tenemos todo las respuestas a sus dudas.

El Super Bowl tiene una duración de cuatro horas y 15 minutos, con dos cuatro cuartos de 15 minutos cada uno y un descanso al término de los dos primeros de media hora

El Super Bowl LVI 2022 finalizará a las 10:15 pm de la noche hora del Este y comenzará a las 18:30 hora de Estados Unidos, de acuerdo con TV Guide.

La final se jugará en el SoFi Stadium ubicado en Inglewood, California

La sede oficial para el Super Bowl LVI, es el SoFi Stadium, estadio que fue inaugurado en el año 2020, en medio de la pandemia del Covid-19, tras cuatro años de construcción. Este lugar es un recinto bastante nuevo, que cuenta con una gran innovación y es considerado el más moderno de la liga, tras una inversión de 5.000 millones de dólares. Este gran complejo deportivo cuenta con una capacidad para 70.000 personas y ampliable hasta los 100.000 espectadores.

Además, este estadio también es la casa de los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

¿Quiénes son las estrellas de la gran final?

Todo evento deportivo tiene sus grandes protagonistas, y la NFL no es la excepción. Para esta gran final, los jugadores tienen una gran carga sobre sus espaldas, y cuentan con la ilusión de levantar el trofeo y coronarse campeones. Por el lado de Los Angeles Rams su máxima estrella es Matthew Stafford. Por el lado de los Bengals, el hombre elegido es Joe Burrow.

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2022?

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países.

• Estados Unidos: 18:30

• Perú: 18:30

• México: 17:30

• Chile: 20:30

• Colombia: 18:30

• Ecuador: 18:30

• Argentina: 20:30

• Bolivia: 19:30

• Venezuela: 19:30

• España: 00:30 del lunes 14 de febrero

Guía Covid para el gran evento

Los espectadores que ingresaran al estadio SoFi deben de tener en cuenta que todos los asistentes de dos años en adelante tendrán que llevar puesta la mascarilla obligatoria durante todo momento, ya sea si está completamente vacunado o no. De igual manera, a todos los asistentes se les dará un tapabocas KN95 al entrar en el estadio.

En cuanto al estado de vacunación, las personas deben de estar completamente vacunados con las dos dosis de la inyectable de Moderna o Pfizer, y la sola dosis de Johnson & Johnson, con al menos 14 días de anticipación.

Para los NO vacunados, o quienes solo tengan una sola dosis, deberán presentar una prueba COVID negativa para ingresar a la final. No serán admitidas pruebas caseras, tendrá que ser una prueba de laboratorio PCR o Antígenos.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Con el pasar de las horas, las entradas para la gran final comienzan a subir de precio. Desde los $4.200 dólares comienza el valor inicial, siendo la entrada más económica, pero más alejada en todo el estadio. Hasta los $100.000 dólares, por una entrada en un lugar más privilegiado dentro del recinto.

¿Cuáles serán las próximas sedes del Super Bowl?

De acuerdo con MARCA, para el próximo año 2023, el Super Bowl se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Glendale de Arizona.

Luego se jugará en Las Vegas en el año 2024 y en Nueva Orleans para el 2025.

