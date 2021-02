¿A qué hora inicia el Super Bowl LV 2021?

Por fin ha llegando el gran juego. Después de una año atípico debido a la pandemia del coronavirus, la final de la temporada 2020-21 de la NFL finalmente está llegando a su fin. El Super Bowl 2021 que se juega este domingo 7 de febrero entre los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, contra los Kansas City Chiefs, en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos.

Una de las preguntas más frecuentes es: “A qué hora es el Super Bowl” o “cuándo inicia del Super Bowl”, por ello, aquí tenemos todo las respuestas a sus dudas.

📺: #SBLV — Sunday 6:30pm ET on CBS 📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/fFQ2RZwFsV

Super Bowl Sunday can't get here fast enough.

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países.

• Estados Unidos: 6:30 pm (este), 3:30 pm (pacífico)

• Perú: 18:30

• México: 17:30

• Chile: 20:30

• Colombia: 18:30

• Ecuador: 18:30

• Argentina: 20:30

• Bolivia: 19:30

• Venezuela: 19:30

• España: 00:30 del lunes 8 de febrero

Los aficionados a la NFL están expectantes a esta gran final. Pero, también las personas que no siguen el fútbol americano esperan la final del Super Bowl LV. De acuerdo a las casas de apuestas, el juego entre los Chiefs y Buccaneers, tiene un claro favorito. Los actuales campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, son los favoritos a quedarse con el trofeo Vince Lombardi y lograr el bicampeonato, sin embargo, no hay que dar por muerto al equipo de Tom Brady.

Ambos equipos se enfrentaron en la temporada regular, en donde los Kansas City ganaron 27-24, siendo el 14° Super Bowl que ya se jugó en la temporada regular.

El Super Bowl es el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, por ello la entonación del himno nacional no pasa por desapercibida. Para este año, y pese a la pandemia del coronavirus, este momento no pasará por desapercibido.

La artista de soul y R&B ganadora del premio GRAMMY, Jazmine Sullivan, y el intérprete de country, Eric Church, serán los encargados de interpretar el himno nacional en la gala del Super Bowl LV. De igual manera, el rapero sordo Warren “Wawa” Snipe, entonará el himno en lenguaje de señas en representación de la Asociación Nacional de Sordos, según Marca.

Además, la cantante H.E.R interpretará la canción America the Beautiful y Amanda Gorman, la poetisa recitará un poema en homenaje a los capitanes honorarios del Super Bowl. Cada una de las anteriores presentaciones tendrán una duración de al menos 10 minutos.

Por su parte, el habitual show de medio tiempo, estará a cargo del artista canadiense The Weeknd y Miley Cyrus.

MILEY: FOR THE WIN! 🏈💗☠️ Join the tailgate at 2:30 PM ET FEBRUARY 7 on @tiktok_us ! #SBLV pic.twitter.com/yk9IxzNPLl

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 3, 2021