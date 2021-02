¿A qué hora finaliza el Super Bowl LV 2021?

Por fin ha llegando el gran juego. Después de una año atípico debido a la pandemia del coronavirus, la final de la temporada 2020-21 de la NFL finalmente está llegando a su fin. El Super Bowl 2021 que se juega este domingo 7 de febrero entre los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, contra los Kansas City Chiefs, en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos.

Una de las preguntas más frecuentes es: “A qué finaliza el Super Bowl” por ello, aquí tenemos todo las respuestas a sus dudas.

El Super Bowl tiene una duración de 3 horas y 44 minutos, con dos cuatro cuartos de 15 minutos cada uno y un descanso al término de los dos primeros de media hora

El Super Bowl LV 2021 finalizará a las 10:00 pm de la noche hora del Este y comenzará a las 18:30 hora de Estados Unidos.

¿A qué hora es el Super Bowl?

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países.

• Estados Unidos: 18:30

• Perú: 18:30

• México: 17:30

• Chile: 20:30

• Colombia: 18:30

• Ecuador: 18:30

• Argentina: 20:30

• Bolivia: 19:30

• Venezuela: 19:30

• España: 00:30 del lunes 8 de febrero

Los jugadores tienen que someterse la prueba del COVID-19

Todos los jugadores, entrenadores y cuerpo técnico de la plantilla de cada equipo, se tuvieron que someter previamente a la prueba del Covid-19 para poder disputar la final. Por ello, cualquier person que arroje un resultado positivo tendrá que cumplir con el aislamiento obligatorio de al menos 10 días, y por ende, perderse la esperada final. Debido a esto, este año los jugadores y los entrenadores realizarán las respectivas entrevistas por vía online y evitar cualquier tipo de contacto y un posible contagio.

Cabe recordar que la NFL ha sido una de las ligas deportivas más golpeadas por el virus. De acuerdo al New York Times “unos 15.000 jugadores, entrenadores y empleados de la NFL han recibido casi un millón de pruebas. En ese periodo, más de 700 personas dieron positivo”.

¿Cuánto puede costar una entrada para el Super Bowl?

Aunque para esta edición el estadio no estará lleno a su totalidad como es de costumbre, de los 65 mil personas habilitadas para ingresar al estadio, solo 22 mil podrán asistir al juego, de los cuales 7.500 serán personal de salud.

Por esto, el valor de las entradas aumentó, siendo la entrada más económica de un valor de 8 mil dólares, y la más costosa, podría llegar a los 24 mil dólares, y el asiento más costoso 31 mil dólares, según Ticketmaster.com.

Reviva el show de Shakira y Jennifer López del 2020

