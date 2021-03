Suecia da su convocatoria para la fecha internacional ¿cual es la gran sorpresa?

Parece que las asperezas en selección sueca y y su máximo referente se han limado y una vez más se unen para poder intentar a encontrarse entre lo más alto de Europa. A menos de una semana para el comienzo de la primera fecha internacional del año, el seleccionador nacional sueco Janne Andersson dio la “gran sorpresa” al convocar al goleador Zlatan Ibrahimovic para los partidos entre Georgia, Estonia y el amistoso contra Kosovo.

El jugador de 39 años regresó por primera vez desde la Euro2016 que se pone la camiseta de su país. Se sabe que la relación entre el jugador y la selección ha sido algo tenue durante los últimos años. Hasta tal punto fue tan volátil la relación que el mismo jugador salió a decir que había sido víctima de “racismo encubierto” por no ser convocado en instancias previas.

Yes, Zlatan Ibrahimovic is back in the Sweden team! Welcome back, champ! He announced his national team retirement in 2016. But today he was named in the squad for Sweden's World Cup qualifiers against Georgia and Kosovo, and a friendly versus Estonia. 📷: Jonas Ekströmer/TT pic.twitter.com/NKCXtgYVgB — Sweden.se (@swedense) March 16, 2021

El jugador que surgió en el Malmo es el máximo artillero del cuadro con 62 dianas en 112 partidos e hizo su gran anuncio a través de redes sociales.

“El regreso del dios,” publicó Zlatan en su cuenta de Twitter el martes.

En el evento de que el goleador del Milan llegue a jugar, se convertiría en el jugador de mayor edad en pisar el césped con la camiseta amarilla.

BREAKING: Zlatan Ibrahimovic comes out of international retirement► Subscribe to Sky Sports News: bit.ly/SkySportsNewsSub Zlatan Ibrahimovic has come out of international retirement and has been selected in Sweden's squad for their upcoming World Cup qualifiers. Ibrahimovic is Sweden's all-time record goalscorer and last featured for his national side at Euro 2016. #SkySportsNews #SkySports #ZlatanIbrahimovic More from Sky Sports on YouTube: ► Sky… 2021-03-16T12:40:51Z

“Antes que nada, es un gran futbolista, es el mejor que hemos tenido en Suecia,” dijo Andersson al presentar su lista.

🎙 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀𝗸𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘀 "Zlatan är fortfarande en av världens bästa forwards och är enligt mig Sveriges i särklass bästa fotbollsspelare genom tiderna. Han har väldigt stor erfarenhet som vi i landslaget kommer ha glädje av."

🗣 Janne Andersson pic.twitter.com/0py7w4IGy6 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

“Es por supuesto, algo genial que quiera regresar. Además podrá contribuir dentro del terreno de juego y tiene gran experiencia y puede contribuir eso a otros jugadores en el terreno de juego,” añadió.

ᴴᴰ Zlatan Ibrahimović – All His 62 International Goals / 2001-2016Zlatan Ibrahimović has retired from swedish international team at age of 34 after 116 games and 62 goals and some of the sickest goals of football history. Original Footage: youtube.com/watch?v=PkN-oMgPI3o Subscribe to World Golazo Films for more! youtube.com/channel/UCNuzmV8D2ILDZzrGuw6Sm2w?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— Songs: 1st: Kaskade – 4 AM (Araaabmuzik Streetz Tonight Remix) youtube.com/watch?v=fqL8dy8359U 2nd: Lanea – Daisuki 大好き… 2016-07-02T16:49:11Z

La piedra angular del Milan

Zlatan ha sido una de las grandes razones por la resurrección del Milan durante esta temporada en la Serie A. El exBarça y Juventus es el máximo goleador de su equipo con 14 anotaciones y se encuentra a nueve de Cristiano Ronaldo en la carrera por el capocannoniere esta campaña.

Aunque ha bajado su nivel a comparación del principio de temporada, el cuadro rossonero sigue perfilado para llegar a la Champions el próximo año, más allá de cómo han resurgido equipos como el Atalanta y Napoli. Contra este último perdió el fin de semana pasado. Ahora el Milan se prepara para recibir al Manchester United en la Europa League el jueves para ver si pueden avanzar a los cuartos de final de esa competencia.

