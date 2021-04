Subastan botines con los que Messi superó el récord de Pelé: ¿Con qué objetivo?

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, ha sumado otro récord mundial a su colección después de regalar un par de botines con los que superó el récord de Pelé a una subasta benéfica y recaudar más de $173.000 dólares.

El argentino donó las botas que usó cuando anotó su gol 644 con el FC Barcelona en la victoria por 3-0 sobre el Real Valladolid en diciembre de 2020. El gol le permitió a Leo Messi batir el récord histórico de la leyenda brasileña Pelé en el total de goles marcados para un solo club.

Las botas ahora se han vendido en una subasta por £125,000 ($173,000 dólares) y el dinero recaudado se destinó a un hospital local en Barcelona. Las botas de Messi también aseguraron a la superestrella del Barça otro récord mundial para agregar a su colección, como lo muestra Christie’s.

“£125,000 en apoyo al Proyecto de Salud del Hospital Universitario Vall Hebron en Barcelona obtenido a través de la venta de las botas adidas de Lionel Messi que rompieron el récord de 644 goles, estableciendo un nuevo récord mundial en subastas”

#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ

Leo Messi había firmado ambas botines, los cuales fueron originalmente personalizadas con el nombre de su esposa “Antonela Roccuzzo” y también con el nomnre de sus hijos “Thiago, Mateo y Ciro” y sus fechas de nacimiento, según Christie.El capitán del Barcelona también explicó en una nota de prensa previa a la subasta su motivo para regalar estos botines tan especiales:

“Lograr el récord de 644 goles para un mismo club me hizo muy feliz, pero lo más importante es poder devolver algo a todos los chicos que luchan por su salud”, dijo. “Esperamos que esta subasta sirva para crear conciencia sobre esta gran iniciativa y me gustaría agradecer a todos por apoyar una causa tan importante para mí”.

Se esperaba que las botas alcanzaran una suma de alrededor de £50,000-70,000 ($69,000- $97,0000 dólares), pero se vendieron por más del doble de esa cantidad.

Leo Messi parece listo para alcanzar otro hito increíble antes de que termine la temporada 2020-21. El argentino se encuentra actualmente en la cima de la tabla de goleadores en España con 26 goles, cinco por encima de su rival más cercano, Karim Benzema.

Ambos jugadores todavía tienen cinco juegos por disputar, pero parece probable que Messi termine en la cima nuevamente y se lleve el premio Pichichi por octava vez en su carrera, lo que amplía el récord. Si tiene éxito, también será la quinta temporada consecutiva en la que ha sido el máximo goleador de La Liga.

No hay duda de que Leo Messi ha estado en una forma simplemente impresionante en 2021. El capitán volvió a anotar el jueves contra el Granada con su 19º gol desde el cambio de año.

“Ningún jugador ha participado en más goles en las 5 mejores ligas europeas desde el inicio de 2021 que Leo Messi (27 goles: 19 goles y 8 asistencias)”.

27 – No player has been involved in more goals in the Top 5 European Leagues since the start of 2021 than @FCBarcelona´s Leo Messi (27 goals: 19 goals and 8 assists). Stellar. pic.twitter.com/JQPY6KplkJ

— OptaJose (@OptaJose) April 29, 2021