Suárez habló sobre el brote de coronavirus dentro de la selección uruguaya ¿qué dijo al respecto?

La selección uruguaya tuvo una mala semana y disfrutaron muy poco su victoria ante Colombia en Barranquilla. Pero el coronavirus dejó al equipo muy mal parado dentro futbolísticamente y con las autoridades del seleccinado charrúa.

El máximo delantero y segundo capitán de la celeste otorgó una entrevista al programa Punto Penal del Canal 10 de Uruguay en el que habló sobre lo ocurrido durante las últimas dos semanas dentro de la concentración uruguaya.

En la nota, habló sobre su salud e intentó aclarar lo ocurrido después de varios informes que han dicho muchas cosas sobre las violaciones de protocolo que generaron una multa a la Asociación Uruguaya de Fútbol por parte del Ministerio de Salud Pública de ese país después de la derrota ante Brasil.

En los medios españoles, las críticas han sido abundantes y entre esos también uno puede incluir al presidente del Atleti, Enrique Cerezo.

Entrevista de Suárez

Suárez mencionó que ha estado asintomático desde que fue dado positivo y que se siente bien.

“En el tema de la foto, que fue lo que más repercusión tuvo, hay muchos peros detrás de la foto, pero ahora no es un tema de excusas, sino que hay que reconocer que no era el momento adecuado de colgar la foto,”dijo el goleador del Atlético de Madrid.

“A la vez, es inevitable. Llevábamos seis, siete días concentrados en la burbuja de Colombia y tuvimos la suerte de tener a un compañero ya contagiado.”

Suárez habló de lo inevitable que era esta situación ya que el grupo estaba interactuando con ese integrante.

Al jugador del cual se refería era el lateral izquierdo Matías Viña, quien de acuerdo a Suárez, había dado negativo en tres ocasiones previas. Así que nadie sabía.

El salteño también buscó como uno de los líderes del equipo en disculparse por lo ocurrido. “Hay que reconocer el error y pedir perdón por la foto, pero el contagio no vino por la foto. Fue al aire libre el sábado por la noche. Es un segundo, no estábamos así, no todos tomábamos mate. Hay mucha gente que habla y nos critican, pero tampoco hacer de este tema algo tan grande,” mantuvo.

Simeone le baja decibeles a la situación

En todo este lío, el que le quiso dar paños fríos a la situación fue el entrenador Diego Simeone.

“Nos tocó esto y hay que resolverlo. Somos parte de la sociedad, ¿no? Evidentemente estamos con la posibilidad de que algún chico le pueda tocar y bueno, tendremos que salir con otros futbolistas a cumplir los partidos que tenemos por delante,” dijo el timonel argentino previo a la victoria contra el Barcelona.

Por ahora todo indica que Suárez y Lucas Torreira estarán fuera de acción para la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions en la cual se enfrentará al Lokomotiv de Moscú. Es posible que estos dos estén disponibles para el partido en Mestalla contra Valencia. Todo dependerá de sus próximos resultados de coronavirus.

