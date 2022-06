Steph Curry habla del histórico Juego 4 y los fanáticos de Boston: ¿Qué dijo?

Los Golden State Warriors simplemente tenían que ganar el Juego 4 de las Finales de la NBA contra los Boston Celtics el viernes por la noche, y fue Steph Curry quien logró la crucial victoria.

Curry anotó 43 puntos con un 50% de tiros desde lo profundo (7 de 14) y mejor que eso desde el campo. Agregó 10 rebotes para convertirse en el tercer jugador de mayor edad en lograr 40 y 10 en un partido en las Finales, sólo detrás de LeBron James y Michael Jordan.

Después de la victoria de los Dubs por 107-97, se le preguntó a su hermano Klay Thompson cómo calificaría la actuación de Curry teniendo en cuenta la combinación entre su producción y el escenario.

“Creo que probablemente el número 1”, dijo Thompson. “Quiero decir, este era casi un juego que debía ganarse, y salir y lanzar tan eficientemente como lo hizo, y atrapar 10 rebotes y lo estaban atacando en defensa, quiero decir, su estado es insuperable en esta liga.”

Los miembros de los medios le informaron a Curry sobre la evaluación de Thompson durante su conferencia de prensa posterior al juego y le preguntaron si estaba de acuerdo.

“No puedo calificar mis actuaciones”, respondió Curry. “Simplemente gano el partido.”

Curry habla sobre su interacción con los fanáticos de los Celtics en el Juego 4

Curry hizo más que conducir a los Warriors a una victoria casi obligada sobre los Celtics, también le envió un mensaje a una multitud ruidosa y grosera que se pasó los últimos dos partidos insultando a los jugadores de Golden State, particularmente a Draymond Green.

La energía con la que jugó Curry se derramó en exuberantes celebraciones de jugadas clave, animadas conversaciones con los árbitros y flexiones y sonrisas en el mar de caras verdes y blancas que inundaban el TD Garden en todas direcciones.

Ahora que está camino a obtener su primer MVP de las Finales de la NBA si los Warriors consiguen su cuarto título en ocho temporadas, Curry habló con franqueza sobre los fanáticos de Boston y el fervor que mostró en la cancha durante y después del partido.

Sentimos que teníamos que dejar que todos supieran que estábamos aquí esta noche. Ya sea su público, su equipo, nuestro equipo, cualquiera que quiera ver esa energía y ese fuego, nos alimentamos de eso.

Mucho de eso tiene que ver con lo hostil que era el ambiente, los fanáticos cantando y haciendo todas sus diabluras y todo eso, Boston sabiendo lo importante que el partido era para ellos. De obtener la victoria, tomaban el control de la serie.

Confiamos en que Draymond aporte esa energía y fuego a lo largo de la temporada y año tras año. Sentimos que teníamos que dejar que todos supieran que estábamos aquí esta noche. Ya sea su público, su equipo, nuestro equipo, cualquiera que quiera ver esa energía y ese fuego, nos alimentamos de eso.

El mejor desempeño de todos los tiempos de Curry tras una lesión tardía en el Juego 3

Lo que hizo que la actuación de Curry del viernes por la noche fuera mucho más especial fue que volvió a agravar su lesión más reciente, un esguince en el pie que lo mantuvo fuera de juego durante los últimos 12 partidos de la temporada regular, al final del último cuarto del Juego 3.

El hombre fuerte de los Celtics Al Horford cayó encima de Curry durante una pelea por un rebote, lo que dejó al base retorciéndose de dolor en el suelo. Tras la victoria de Boston, Curry habló con los medios sobre su pie lesionado.

“Estaré bien. Quedé atrapado debajo de Al [Horford]. Obviamente habrá algo de dolor, pero estaré bien. Veré cómo se siente mañana y me prepararé para el viernes”, dijo. “Lo mismo que hice… contra Boston en la temporada regular, pero no tan malo. Así es cómo se sintió.”

Curry dio una actualización sobre el estado del esguince y el papel que desempeñó como una nota al pie de página literal de un capítulo épico de su histórica carrera de postemporada.

“Creo que en su mayor parte, no pensé en eso. No sé cómo explicar el dolor”, dijo Curry. “Cuando estás ahí fuera, no compensas, no ocupa demasiado espacio mental en términos de que siento que puedo hacer lo que quiera en la cancha.”

Curry y los Warriors ahora regresan a su hogar en San Francisco, donde está programado un Juego 5 crucial para el viernes a las 6 p.m., hora estándar del oeste, en el Chase Center.

