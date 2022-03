Aparecen los Steelers como opción para Aaron Rodgers: ¿Se irá?

El viernes 4 de marzo de 2022, Mike Florio, de Pro Football Talk (PFT), informó que, según su fuente, el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, ya “tiene acuerdos específicos alineados con (múltiples) equipos -y esos equipos tienen alineados opciones de traspaso como compensación para los Packers.”

El lunes 7 de marzo, Florio se presentó con el The PM Team en el 93.7 FM The Fan (Pittsburgh) y aclaró la situación que existe entre los representantes de Aaron Rodgers, los Packers y los otros tres equipos que considera posibles destinos para Rodgers, entre ellos los Steelers.

“Hay acuerdos en carpeta; hay un menú del cual Aaron Rodgers está eligiendo su destino”, dijo Florio, antes de indicar que él entiende que esos destinos serían “los Broncos, los Steelers, y los Titans como las alternativas a los Packers, así que está eligiendo a uno de esos cuatro equipos”.

En cuanto a cómo se concretaron los tratos entre los equipos, Florio indica que los Packers comunicaron lo siguiente a los representantes de Rodgers:

– A dónde estarían dispuestos a traspasarlo

– Qué buscan en cuanto a compensación

Luego, el agente de Rodgers, David Dunn, elaboró ​​los parámetros de los traspasos con los Steelers, Broncos y Titans, mientras que al mismo tiempo abordó la posible compensación financiera de Rodgers en caso de que fuera traspasado a uno de los equipos previamente mencionados, ya que presumiblemente involucraría una extensión de contrato, ya que Rodgers se convertiría en agente libre en 2023, según overthecap.com.

“Cuando los Packers dicen que han estado en conversaciones para traspasar a Aaron Rodgers, técnicamente están diciendo la verdad porque no lo han hecho”, agregó Florio. “La gente de Rodgers lo ha hecho, con la bendición de los Packers para que busquen destinos alternativos, con la aprobación previa de los Packers”.

Según Florio, “ya hay acuerdos acerca de cuánto se le pagará (a Rodgers). Es muy sencillo. Está sentado en el IHOP con un menú y hay cuatro opciones: Broncos, Packers, Steelers (y) Titans, y debe elegir uno”, añadiendo color a su analogía de menú.

¿Qué sucederá si Rodgers elige a los Steelers?

Entonces, ¿qué pasará si Rodgers, de 38 años, dice que quiere jugar para Mike Tomlin y los Steelers? En esa instancia, los Steelers y los Packers se comunicarían directamente, y todas las partes ya tendrían un “entendimiento” (según Florio) de lo que se necesitaría para que el traspaso se concrete.

“Es la aguja que David Dunn ha instalado y simplemente la ensartas. Es una aguja grande y un hilo pequeño, suponiendo que todos confíen unos en otros, y la confianza es una gran parte de esto”, explicó Florio. “Hemos visto estas cosas desmoronarse en el pasado cuando existieron entendimientos informales, pero eso es lo que sucedería”.

En cuanto a las posibilidades de que el cuatro veces MVP de la liga elija a los Steelers sobre los Broncos, Titans y Packers, es una decisión difícil, lo que quizás explique un informe reciente de Ian Rapoport, de NFL Network, que indica que Rodgers está “realmente incierto” sobre qué equipo elegir.

“Todo el mundo dice que irá a los Broncos y no me sorprendería porque está familiarizado con (el nuevo entrenador en jefe) Nathaniel Hackett”, dijo Florio a The PM Team, en referencia al ex coordinador ofensivo de los Packers. “Pero lo más parecido a los Packers en la AFC son los Steelers. Creo que todos podemos reconocer eso; todo sobre la organización se alinea con los Packers. Si quiere una experiencia similar, irá a Pittsburgh, así que puedo entender por qué serían una opción. Si los elige o no es un tema completamente diferente.

Aaron Rodgers: ‘Soy fanático de Mike Tomlin’

Pero vale la pena señalar que durante la temporada 2021, Rodgers profesó públicamente su admiración por el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, durante una de sus apariciones semanales en The Pat McAfee Show.

“Soy fanático de Mike Tomlin”, dijo Rodgers. “Lo he sido por mucho tiempo. Me gusta como habla de su equipo. Me gusta cómo se ocupa de sus cosas. Me gusta su confianza. Solo he escuchado cosas buenas de los muchachos que han jugado allí”.

Los dos incluso compartieron un momento cuando sus respectivos equipos se enfrentaron en octubre del año pasado.

Aaron Rodgers and Mike Tomlin. Pals. pic.twitter.com/gA6BbbPxAA — Field Yates (@FieldYates) October 3, 2021

Será fácil comenzar a preguntarse si Tomlin podría ser un factor significativo cuando Rodgers quizás elija a los Steelers sobre las otras alternativas.

