Spurs vs Wolfsberger: ¿Cómo ver la Europa League en USA?

El Wolfsberger AC recibirá al Tottenham Hotspur en el Puskás Aréna en Budapest para el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League este jueves, ya que Austria tiene una prohibición de vuelos desde el Reino Unido debido al COVID-19.

En los Estados Unidos, el partido (1:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado en TUDN (transmisión en español).

Pero si usted no tiene cable o quiere verlo en inglés, cualquier persona en los EE.UU. puede ver todos los partidos de la Europa League en vivo en CBS All Access, que está disponible a través de Amazon Prime o CBS.

Aquí hay un resumen completo de todas las diferentes formas en que puede ver una transmisión en vivo gratuita de Wolfsberger vs Tottenham en los EE.UU.:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden registrarse en CBS All Access a través del canal Prime Video CBS All Access. Puede probar Amazon Prime y CBS All Access Channel sin costo con una prueba gratuita aquí mismo:

Prueba gratis Amazon Prime

Una vez que esté registrado en el canal Prime CBS All Access, puede ver Wolfsberger vs Tottenham en vivo en la aplicación Amazon Video en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede ver el partido en su computadora a través del sitio web de Amazon.

En última instancia, esta es la misma que la opción de Amazon Prime anterior, solo que la verás en las plataformas digitales de CBS en lugar de en las de Amazon. También viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis CBS All Access

Una vez registrado en CBS All Access, puede ver Wolfsberger vs Tottenham en vivo en la aplicación CBS en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede ver los partidos en su computadora a través del sitio web CBS All Access.

Puede ver una transmisión en vivo de TUDN y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, podrá ver Wolfsberger vs Tottenham en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si no los grabas.

La Previa Wolfsberger vs Tottenham

Tottenham quedó primero en el Grupo J con 13 puntos en seis partidos, superando a Amberes por un punto. Pero los Spurs no llegan a la etapa de eliminatoria en plena forma, habiendo perdido cinco de sus últimos seis partidos.

Cuatro de esas derrotas se han producido en la Premier League. Ahora son novenos en la tabla de la liga después de ocupar el primer lugar a mediados de diciembre.

Los Spurs también sufrieron la eliminación de la Copa FA, cayendo ante el Everton 5-4 en la prórroga el 10 de febrero.

“Obviamente hemos perdido algunos puntos en la liga y estamos fuera de la Copa FA. Es triste y si lo piensas así, es negativo”, dijo el delantero del Tottenham, Son Heung-min, según el sitio web del club, “pero estamos en la Europa League, estamos en la final de la Copa Carabao y tenemos que pensarlo positivamente.

“El pasado ya pasó y solo queremos centrarnos en los próximos partidos. Ahora es otro partido importante ya que la Europa League comienza de nuevo, así que estamos mirando hacia adelante, estamos enfocados en este gran juego, una gran competencia, vamos allí con buena energía, con energía positiva y (esperamos) obtener la victoria”.

Tres días después de su expulsión de la Copa FA, los Spurs sucumbieron ante el Manchester City, que ocupaba el primer lugar, por 3-0 en el juego de la EPL. Con 36 puntos en 22 partidos de liga, el Totteham se ubica a 20 puntos del City y ocho del Chelsea, que ocupa el cuarto puesto en la Liga de Campeones del próximo año.

“Obviamente es un poco de responsabilidad de los jugadores porque hemos perdido algunos puntos por nuestros errores y los jugadores lo saben, pero hemos tenido una conversación, queremos más, queremos trabajar duro porque lo sabemos como jugadores, como seres humanos, podemos hacerlo mejor para ser honestos”, dijo Son, según el sitio del club.

Añadió: “El fútbol tiene que ver con los resultados, cuando no ganas, obviamente, el ánimo está un poco deprimido, es difícil de decir, pero los muchachos quieren luchar hasta el final porque la temporada cambia muy rápido, después de que un equipo estaba en arriba de la tabla, dos semanas después, otro equipo está en la cima de la tabla, por lo que la liga está cambiando bastante rápido”.

Wolfsberger cerró la fase de grupos con la victoria por 1-0 sobre CSKA Moscú y Feyenoord para terminar segundo en el Grupo K con 10 puntos. En su novena temporada consecutiva en la Bundesliga de fútbol de Austria, se ubica sexto en la tabla de la liga con 24 puntos en 17 partidos.

“Tottenham es el club más grande al que se ha enfrentado WAC”, dijo el entrenador asistente de Wolfsberger, Mo Sahli, según The Guardian. “Somos muy conscientes de nuestro papel como perdedores y sabemos que el Tottenham es el favorito, pero todos los partidos comienzan 0-0. Estamos ansiosos por estos juegos”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mira en vivo el aterrizaje del rover Perseverance en Marte