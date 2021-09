INFORME: Sorprendente historia entre Newton y Jones explican decisión

Los New England Patriots liberaron a Cam Newton y le dieron el puesto de mariscal de campo titular al novato Mac Jones luego de una pretemporada sorprendente. El equipo de entrenadores de los Patriots jamás ha explicado su decisión, mientras que los directivos del equipo tampoco darían un motivo por lo hecho.

Sin embargo, pueden esperar a escuchar y leer muchas opiniones de personas ajenas, gente con información y otros que dicen tener información de algunas fuentes. Un posible motivo, que podría condenar a Newton, surgió el sábado gracias a Ron Ninkovich, analista de ESPN y ex jugador de los Patriots.

Según Ninkovich, la razón principal por la cual el equipo se decidió por Jones en vez de Newton está relacionada a que Jones entendió mejor el libro de jugadas que Newton.

Ninkovich: Mac Jones Le enseñó El Libros De Jugadas a Cam Newton

Ninkovich jugó ocho temporadas para los Patriots. Fue un jugador clave de una defensiva que ayudó a New England a ganar dos Super Bowls. Por lo cual, no sería difícil creer que todavía tiene contactos dentro del equipo.

En base a esa historia, la gente lo escuchará cuando hable acerca de la plantilla de los Patriots.

“Por toda la información que recibí de algunos contactos dentro del complejo, puedo decir que Mac estuvo ayudando a Cam a entender el libro de jugadas”, dijo Ninkovich and el podcast de Don y Ninko. “Mac estaba equivocándose menos y entendía mejor la ofensiva. No vimos a Cam practicando jugadas de rápidas, no lo vimos practicando jugadas al azar. Tiene que poder hacer eso. Es vital.”

Si ven el segmento en TikTok, la información se dio de manera informal y hasta su compañero de programa puso en duda lo dicho por Ninkovich. También debería aclararse que Ninkovich también despotricó contra Newton durante toda la offseason.





Play



FIRSRT TAKE | Rob Ninkovich "totally believes" QB Mac Jones will lead Patriots to win AFC East FIRSRT TAKE | Rob Ninkovich "totally believes" QB Mac Jones will lead Patriots to win AFC East 2021-09-03T15:28:18Z

Aunque sea posible que sea cierto lo que dijo, también es posible que haya dicho esto para justificar todo lo que viene diciendo desde hace meses.

¿Podrá Newton conseguir otro equipo?

Para ser sincero, es muy difícil responder a esa pregunta. No hay duda de que todavía es lo suficientemente bueno para jugar en la NFL. Sin embargo, hay dos cosas muy importantes que le juegan en contra.

El primero es su posición con respecto a la vacuna contra el COVID-19. Como un supuesto jugador no vacunado, Newton podría ser considerado como un potencial problema para toda una plantilla y su equipo de entrenadores según los protocolos vigentes por el virus.

Es posible que Newton decida vacunarse, lo cual solucionaría este problema. Pero no soluciona lo segundo que posiblemente siga siendo un problema.

Newton quiere ser titular. No ha sido titular desde su primer año en la Universidad de Florida cuando jugaba por detrás de Tim Tebow. No debe haber un solo equipo en la NFL al cual podría sumarse mañana mismo y que lo convierta en titular en el acto.

Newton debería aceptar ser suplente, pero no sería fácil de aceptar para alguien como él. Newton tiene una personalidad enorme. Es carismático y magnético. Eso sería demasiado difícil de manejar para un mariscal de campo suplente en un vestuario.

Requeriría de un mariscal de campo titular bien establecido para lidiar con semejante presencia, y seguramente Newton no querrá sumarse a un equipo con un jugador así a esta altura de su carrera. El ex MVP tiene que tomar dos decisiones muy importantes si quiere seguir en la NFL. ¿Se vacunará? ¿Y podrá aceptar ser suplente por el momento?

Su futuro en la NFL dependerá de cómo responda a esas dos preguntas.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Patrick Peterson Es Terminante A La Hora De Hablar Del Futuro De Fitzgerald