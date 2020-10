Los Sixers ya tiene a su nuevo entrenador

El entrenador Doc Rivers no estuvo desempleado durante cuatro días y ya tiene nuevo equipo. El técnico de 58 años salió de los Clippers el 28 de septiembre después de que esa organización decidiera que era el momento de cambiar el rumbo. El periodista Adrian Wojnarowski de la cadena ESPN había adelantado que Rivers será el timonel de los 76ers a partir de la próxima temporada. El acuerdo tendrá una duración de cinco años para poder construir una mejor cultura alrededor de las dos estrellas jóvenes de la franquicia, Joel Embiid y Ben Simmons, que se supone que seguirán juntas según lo aclarado por la misma cuando el equipo fue eliminado de los playoffs esta temporada.

El equipo de Rivers tuvo un fin muy dramático al ser eliminados teniendo una ventaja de 3-1 en la segunda ronda de los playoffs contra los Denver Nuggets. Eso y la cantidad de dinero que fue invertida por Steven Ballmer y la directiva de los Clippers, forzó su salida después de siete temporadas.

Esto comienza a darle un poco más de emoción a la próxima temporada a los fanáticos de los Sixers que han visto a su equipo sucumbir de manera prematura en la postemporada en las últimas dos ocasiones. Tanto fue la emoción que Embiid publicó en Twitter un mensaje de bienvenida para River: “Bienvenido a la Ciudad del Amor Fraterno. Emocionado por el futuro y lo que estamos construyendo.”

Welcome to the city of Brotherly Love Coach @DocRivers !!!! Excited for the future and what we’re building here #PhillyForever

— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) October 1, 2020