Exnovia de Shaquille O’Neal revela que el jugador le pidió que se suicidara

Moniece Slaughter afirmó que la estrella retirada de la NBA, Shaquille O’Neal, no está muy contento con ella. En octubre pasado, la estrella de Love & Hip Hop Hollywood se sinceró sobre su relación anterior con O’Neal y explicó por qué no funcionaron las cosas. La estrella de la pantalla dijo que se volvieron a poner en contacto recientemente y que el ex Los Angeles Laker, a quien se refirió como un “gigante sin felicidad”, no le dijo muchas cosas buenas.

“¿Sabes qué es loco? No había hablado con él en una eternidad y me envió un mensaje de texto y me dijo que me suicidara”, dijo Slaughter, durante una entrevista con Domenick Nati para The Domenick Nati Show. “Creo que lo que sucedió fue algo con muchas de sus prostitutas, sus prostitutas actuales, su harén… y estaba molesto y trató de probar [algo]”.

Slaughter también mostró mensajes de texto que, según ella, O’Neal le envió después de leer lo que ella dijo sobre su relación y comentar sobre su relación con otros hombres.

“En primer lugar, lo tengo puesto en mi teléfono como ‘Moco’. Ese era mi apodo para él. De repente, el 25 de octubre, me envió un mensaje de texto por nuestra entrevista que hizo MediaTakeOut. Entonces le dije: “No sé por qué diablos sigues escuchando MediaTakeOut”. Entonces, me respondió: “En primer lugar, cuida tu boca. Tú eres la que le está dando mis cosas. Esas son mis cosas y sigues entreteniendo a un idiota. Le dije: “Esa no es mi mie…”. (Él dijo) “Bueno, es posible que desees comenzar a proporcionarles entonces. Puede que quieras empezar a comprobar cómo estoy. Nadie te dijo una mier.. cuando estabas en un yate con una per… todo en los blogs”.

Moniece Slaughter acusó a Shaquille O’Neal de serle infiel durante su relación

Durante su entrevista inicial con Domenick Nati en Instagram Live en octubre, habló sobre su tiempo con O’Neal, al que se refirió como un “momento divertido en su vida”.

A pesar de los buenos tiempos, dijo que las infidelidades de O’Neal llevaron a la desaparición de su unión. Ella dijo que O’Neal afirmó que “había dejado de ser un jugador”, pero eso no era cierto.

“Él no quiere que lo cuestionen”, dijo la mujer. “A él no le gusta que lo acorralen y yo soy del tipo de persona que ‘me importa un carajo quién eres. Si estoy preocupada, voy a expresar esa preocupación, y me la van a responder. El cliente siempre tiene la razón. ¿Has estado soltando mier..? Eso me convierte en el cliente. Soy la parte receptora. Siempre estoy en lo correcto”.

A pesar de que no encajaron bien románticamente, la mujer de 33 años dijo que todavía estaban en buenos términos.

“Seguimos siendo buenos amigos. No hemos hablado en un minuto solo con todo lo que está sucediendo en el mundo… pero sé que si alguna vez realmente lo necesitara, él estaría allí”, dijo la participante del reality. “Creo que él y yo también estamos mejor como amigos”.

Mientras estaba en Love & Hip Hop: Hollywood, su entonces coprotagonista Jason Lee alegó que la mujer tuvo una aventura con O’Neal, mientras él estaba casado y dijo que en un momento incluso estuvo embarazada. Ella negó estas afirmaciones en las redes sociales.

“Permítanme aclarar que los condones, los DIU y una vasectomía, hacen que el embarazo sea imposible”, tuiteó ella. “Conocerlo en 2012 hace imposible que haya sido durante su matrimonio. ASÍ QUE DEJEN DE PREGUNTARME”.

