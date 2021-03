Shaquille O’Neal sufre brutal nocaut en su debut en lucha libre – Video

El exbasquetbolista Shaquille O’Neal, cuatro veces ganador del anillo de la NBA, sufrió un terrible nocaut este miércoles en su debut en la lucha libre. El experimentado luchador Cody Rhodes lo sacó del cuadrilátero y lo dejó en estado de inconsciencia. “Shaq” debió ser trasladado en ambulancia a un hospital.

Shaquile O’Neal debutó este miércoles en la AEW Dynamite, categoría perteneciente a la All Elite Wrestling (AEW). Participó de un combate de parejas en compañía de su sensual coequiper Jade Cargill.

Cody Rhodes sends Shaquille O’Neal through a table moments ago. pic.twitter.com/OxOELZGYJb — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 4, 2021

Pese a ser severamente lastimado por su adversario, el team del exjugador de Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics se quedó con el triunfo ante la dupla que conformaron Cody Rhodes y Red Velvet.

De acuerdo a la cadena CBS, el debut de Shaquille O’Neal fue un éxito. Los fanáticos de la AEW Dynamite aguardan por la siguiente presentación del nacido en New Jersey.

“No soy un luchador profesional, pero he estado en un combate antes. Tengo muchos movimientos en mi arsenal. Cuando entras en el mundo de alguien, tienes que ceñirte a lo que eres”, había declarado O’Neal en la previa de la pelea.

Note to self: Never hit @SHAQ with a chair #AEWDynamite pic.twitter.com/X04qX68pWO — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

El exjugador de la NBA sigue buscando su lugar tras lo que fue su retiro del baloncesto. Además de la lucha libre ya incursionó en el mundo de la música y los medios de comunicación.

Cómo fue el nocaut a Shaquille O’Neal

Cody Rhodes no tuvo piedad con Shaquille O’Neal en el debut del exbasquetbolista como peleador de lucha libre.

En un momento que en “Shaq” se encontraba reposado sobre el borde del cuadrilátero, Cody golpeó en la cara al gigante de 2.16 metros de altura.

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

El experimentado luchador aprovechó ese golpe para tomar carrera. Se alejó de O’Neal para correr a toda velocidad hacia él. El segundo golpe que le asestó sacó a Shaquille del ring.

O’Neal cayó contra una mesa que estaba ubicada junto al cuadrilátero. La mesa, claro, no resistió y terminó partida al medio.

Because just kicking out is too easy #AEWDynamite pic.twitter.com/QBSt53tAbh — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

El equipo médico de la categoría se apuró para atender a Shaquille O’Neal. Una de las cámaras de TV captó el momento en que el gigante era subido a una ambulancia para ser trasladado a un hospital. Se encontraba en estado de inconsciencia y con fuertes contusiones en la espalda.

Shaquille O’Neal sigue los pasos de Mike Tyson

La All Elite Wrestling nació en 2019 pero ya se convirtió en un furor entre los fanáticos estadounidenses de la lucha libre. La compañía fue fundada por los empresarios Shahid y Tony Kahn, hermanos paquistaníes-estadounidenses que además son dueños del equipo de fútbol americano Jacksonville Jaguars.

Una de las primeras figuras que convocaron los hermanos Kahn fue ni más ni menos que Mike Tyson. Se proponen repetir con Shaquille O’Neal el éxito que generó la aparición estelar del campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo. Aunque el nacido en Brooklyn fue parte del show en una sola oportunidad.

NOW THAT'S A POWER BOMB #AEWDynamite pic.twitter.com/BU8bIvBT4Y — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

En mayo de 2020, antes de volver a boxeo, como preparación para su regreso al deporte que lo vio brillar, Tyson aceptó la propuesta de su íntimo amigo Tony Kahn para ser protagonista de una de las peleas de la All Elite Wrestling.

En realidad, se trató de una performance. Tyson apareció en el cuadrilátero acompañado por los luchadores de UFC Rashad Evans, Vitor Belfort y Henry Cejudo. Una histriónica discusión en medio del cuadrilátero acabó con una suerte de batalla campal que desató la locura de los fanáticos.

