Sevilla vs Valencia: Hora y cómo ver el Live Stream

Sevilla y Valencia intentarán recuperarse en un partido de entre semana en uno de los partidos principales de esta fecha. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla.

A pesar de que algunos jugadores de peso han abandonado el fútbol español, parece que la liga está viviendo una de sus temporadas más competitivas de los últimos años. En este comienzo de temporada, estos dos equipos están demostrando que pueden competir por el título y hasta por puestos en las copas europeas.

Una de las historias más importantes de este partido es el registro entre Julen Lopetegui y Pepe Bordalás. El entrenador de Sevilla puede decir que todavía no ha perdido frente a su par de Valencia en los cinco partidos en los que se han enfrentado.

Este es el primer partido entre ambos equipos desde febrero, cuando los andalusos ganaron por 3 a 0. En ese encuentro, la noticia fue la discusión entre ambos técnicos luego de que Djené le cometiera una dura falta a Lucas Ocampos, obligándolo a estar fuera de acción por un mes.

Lopetegui terminó disculpándose y dijo que “el entrenador de Sevilla debe estar por encima de ese tipo de reacción”.

Sevilla se encuentra en la sexta ubicación con ocho puntos, pero tienen un partido pendiente. Pero ha habido ciertos aspectos de su forma de jugar que han sido analizados luego del empate como visitante frente a la Real Sociedad, en parte por el desempeño del arquero, Yassine Boudou. El jugador de la selección marroquí atajó un penal que ayudó a preservar un punto valioso para los nervionenses.

Dos de los jugadores que tuvieron pobres desempeños fueron Eric Lamela y Papu Gómez. Los dos argentinos fueron señalados como parte de los problemas defensivos al momento de poner presión en el mediocampo y dejando al equipo con problemas en el ataque. El equipo también ha sido criticado por su falta de intensidad.

Valencia viene de una dura derrota frente a Real Madrid en el Mestalla. Las lesiones están empezando a afectar a un equipo titular que parecía ser inamovible. Cuatro jugadores claves que juegan por las bandas están fuera de acción y el equipo está obligado a hacer cambios.

Hay que hacer cambios y los nombres que se han mencionado son Dimitri Foulquier y Toni Lato que serán los nuevos laterales.

Esto forzará a Marcos André, contratado en el último mercado de pases, a tener que colaborar en defensa. Tendrá la oportunidad de ser titular y mostrar su talento durante las próximas semanas.

Yunus Musah, jugador de la selección estadounidense, volverá a reemplazar a Carlos Soler luego de su buen desempeño ante el Madrid.

Probable alineación de Sevilla: Yassine Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Jules Koundé, Marcos Acuña; Ivan Rakitic, Fernando, Joan Jordan; Eric Lamela, Rafa Mir, Lucas Ocampos

Probable alineación de Valencia: Giorgi Mamardashvili; Dimitri Foulquier, Gabriel Paulista, Omar Alderete, Toni Lato; Hugo Guillamón, Daniel Wass, Hugo Duro, Yunus Musah Gonçalo Guedes; Helder Costa

Historial: Patridos previso: 177 Victoria de Sevilla: 79 (281 goles) Victorias de Valencia: 66 (239 goles) Empates: 79