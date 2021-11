Sergio Ramos y el PSG se encuentran en un lío: ¿Se irá del club?

El central español, Sergio Ramos, vive uno de los momentos más complicados de su carrera. El excapitán del Real Madrid desde hace meses acarrea molestias musculares que no le han permitido debutar con el París Saint-Germain y tampoco integrar a la selección española.

El central español, Sergio Ramos, vive uno de los momentos más complicados de su carrera. El excapitán del Real Madrid desde hace meses acarrea molestias musculares que no le han permitido debutar con el PSG y tampoco integrar a la selección española.

Todo esto surgió tras dicho informe del diario parisino que es uno de los medios más allegados a la entidad. Se decía que dentro del club ya no ven como algo utópico rescindir el contrato de Sergio Ramos, asumiendo el error de su fichaje. Algo, de todos modos, que parece complicado, ya que el excapitán del Real Madrid firmó por dos años y tendrían que llegar a un acuerdo con el defensa español.

El andaluz llegó este verano pasado de manera gratuitay se había rumorado que el equipo francés planteaba rescindir su contrato.

De acuerdo a Le Parisien hace un par de días, informaba que el conjunto galo ya piensan desligarse de Ramos, ya que comienzan a pensar que contratar al defensor español fue un error.

“La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción, habiendo el PSG integrado el hecho de que pudo haberse equivocado en su elección”, asegura la publicación francesa.

¿Sería verdad?

La realidad es que la bola fue creciendo rápido y a día de hoy queda que el PSG piensa en este escenario desde hace pocos días. Sin embargo, al margen que desde París desmienten que hayan estudiado esta posibilidad, no dejaría de ser además un negocio ruinoso para las arcas del Parque de los Príncipes.

Lo que sí se puede decir es que en el evento de que el PSG rescindiera ese acuerdo y Ramos fuera a FIFA, dicho organismo determinará que el club debe pagar al futbolista lo que resta de salario de trabajo menos lo que pueda ganar en otro club. Y además podría conllevar una sanción disciplinaria.

Por el momento todo sigue en el aire, así como la participación de Ramos en algún partido con el PSG. Esta es la gran duda sobre el equipo en el cual Leo Messi tampoco ha podido brillar. El rosarino también ha estado afectado por el tema de lesiones y no está disponible para la Champions ante el RB Leipzig

Además, en el caso de Messi, su presencia en los partidos de eliminatoria también peligran por esta razón.

