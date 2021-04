Sergio Ramos positivo por COVID-19

No está siendo un año 2021 nada fácil para el capitán Del Real Madrid, Sergio Ramos. En la mañana de este martes 13 de abril, el conjunto blanco ha comunicado por medio de su página web y redes sociales que su jugador, uno de los más importantes de la plantilla, ha dado positivo por COVID-19, luego de realizarse las últimas pruebas a las que han sido sometidos.

El futbolista, quien actualmente se encuentra por fuera de los terrenos de juego, debido a una lesión ocurrida cuando se encontraba con la Selección de España para los partidos clasificatorios al mundial 2022, no ha tenido un buen año, el cual se ha visto empañado por múltiples lesiones y caídas.

En el comunicado publicado por la entidad madridista se lee:

“El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Sergio Ramos ha dado resultado positivo en el último test de COVID-19 que se le ha realizado”.

Sin saber si el jugador es asintomático o no tendrá que aislarse por 10 días y cumplir con los protocolos de seguridad exigidos por la competición, y regresar cuando de resultado negativo.

¿Un 2021 para el olvido?

Sergio Ramos no comenzó con pie derecho este nuevo año. El futbolista ha estado muy poco tiempo junto a sus compañeros de equipo, ya que desde hace meses acarrea una lesión, de la cual no se ha podido recuperar. El jugador se lesionó el menisco por primera vez en la semifinal de la Supercopa contra el Athletic de Bilbao, por lo cual tuvo que ser operado. Tras su recuperación, estuvo presente en el partido contra el Elche por Liga y Atalanta por Champions League, pero luego fue baja en Balaídos tras sufrir un golpe. Además, tuvo un problema estomacal y no pudo estar en el partido ante el Celta de Vigo. Debido a esto, Ramos no aparece en el equipo de Zidane desde el 16 de marzo y se ha perdido un total de 21 partidos este curso.

Pese a su mala racha, el futbolista fue convocado por Luis Enrique con la Selección de España y fue titular ante Grecia. Hasta allí todo parecía ir bien, hasta que volvió a lesionarse en el gemelo en el partido que jugó los últimos minutos contra Kosovo.

Debido a esta recaída, el central fue descartado por completo de los partidos de Champions League ante el Liverpool por los cuartos de final y el Clásico que se jugó ante el FC Barcelona, y se esperaba que estuviera por fuera por aproximadamente un mes. Ahora, con el positivo por coronavirus, puede que su regreso al fútbol se vea retrasado nuevamente.

Antes de conocerse el positivo con el virus del Covid-19, Sergio Ramos estuvo bastante activo y se le vio acompañando a sus compañeros de vestuario, asistiendo a la ciudad deportiva de Valdebebas para su respectiva recuperación y estando en las gradas del estadio Alfredo Di Stefano para los importantes duelos que ha tenido el club Merengue. El sábado pasado se le vio alentando y protestando desde su asiento en el estadio, en la victoria sobre el Barça 2-1. De igual manera, se dejó ver en el túnel de vestuarios. Hasta ese momento, no se sabia que el jugador estaba contagiado con el virus, o si presentaba algún síntoma.

Ramos se pierde la vuelta contra el Liverpool

A pesar de haber estado descartado para jugar, se esperaba que el jugador de 35 años, viajara junto a sus compañeros, para el partido de la vuelta de los cuartos de final frente al Liverpool este miércoles en Anfield. Los Merengues, llegan a este decisivo partido, luego de ganar 3-1 en Madrid. Pero ahora, con el positivo por coronavirus, Ramos tendrá que cumplir con la cuarentena de 10 días, aislamiento preventivo hasta que un nuevo test de antígenos de resultado negativo, y hacer fuerza a su equipo desde casa.

Los próximos encuentros del equipo en esos 10 días serán: Liverpool (miércoles 14 de abril), Getafe (domingo 18 de abril) y Cádiz (miércoles 21 de abril) todos de visitante. El Real Madrid volverá a jugar en el Alfredo Di Stéfano el sábado 24 de abril contra el Real Betis.

Noveno positivo COVID-19 de Real Madrid

Sergio Ramos se suma a la lista de positivos con el virus del Covid-19 que ha tenido el club blanco desde el comienzo de la pandemia, hace un año. Luego de que se conociera el pasado martes 6 de abril que Raphael Varane había dado positivo con el virus, la lista se sigue alargando. Ya son nueve los jugadores que se han contagiado.

Actualmente, los futbolistas que han superado la enfermedad en el vestuario han sido: Mariano Díaz, Eden Hazard, Militao, Casemiro, Luka Jovic y Nacho Fernández. Al igual que el entrenador Zinedine Zidane y el presidente del club, Florentino Pérez.

Ramos tiene pendiente su renovación

El futuro de Sergio Ramos es hasta el momento incierto. El jugador no he llegado a un acuerdo con el club y está a tres meses para el 30 de junio, fecha en la que concluye su contrato con la entidad, y puede marcharse al club que desee de manera gratis, luego de vivir 16 temporadas como merengue. De acuerdo a infobae, el club le ha ofrecido una renovación con un sueldo a la baja, debido a la crisis financiera ocasionada por la pandemia.

“De la renovación no hay nada nuevo. Garantizo que cuando la haya, seré el primero en comunicarla. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear el año”, aseguró a principios de marzo Sergio Ramos, según el medio citado.

Lo que respecta al virus, en España la situación avanzada hacía una cuarta ola, ya que sigue aumentado el número de contagios a pesar de la vacunación, con un total de 78.862 casos positivos desde el 1 de abril de 2021, según las autoridades sanitarias. El número de casos confirmados de COVID-19 en España es de 3.370.256.

LEER MÁS: PSG vs Bayern Munich de Champions League: ¿Cómo ver el Live Stream?