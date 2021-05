Busquets llevado al hospital tras golpe en la cabeza ¿Cómo está el jugador?

El FC Barcelona tuvo que sustituir al mediocampista Sergio Busquets debido a un fuerte golpe en la cabeza durante el empate 0-0 de La Liga de este sábado contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El jugador de 32 años fue sustituido a los 31 minutos de juego y reemplazado por Ilaix Moriba, quien entró en su lugar.

Sergio Busquets sufrió este duro golpe en una disputa con Stefan Savic que dejó al centrocampista sangrando en el césped. El internacional español intentó continuar pero fue sustituido poco después por el jugador adolescente.

El Barcelona luego confirmó que Busquets había “ido directamente al hospital para realizarle más pruebas”, según informó Samuel Marsden de ESPN.

Luego al finalizar el partido, el FC Barcelona por medio de un comunicado aseguró que el jugador tenia “una contusión facial con fisura maxilar superior”.

Los aficionados por medio de las redes sociales expresaron su preocupación por la lesión sufrida del centrocampista del FC Barcelona.

Please be okay, Busi ❤️ — Michelle Barrera (@beingmich) May 8, 2021

Big moment for Moriba… Comes on for busquets… Vamos Moriba 💪 Hope Busi is ok man 🙏🏼💝 — 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕖𝕝 🇳🇱 (@SimplyMarceI) May 8, 2021

Get well soon Busi, we need you. ❤💙

Title race not yet over, we're going to fight until the last matchday.#ForcaBarca https://t.co/915hfg5lm4 — LutkinsOliver (@OliverLutkins) May 8, 2021

Mientras tanto, el periodista Luis Mazariegos pidió que se implementen los protocolos de conmoción cerebral después de ver a Busquets regresando al terreno de fútbol, tras el duro golpe en su cabeza.

Busquets bleeding from his nose after a collision like that is surely a terrible sign? Don't understand why he was allowed back. Concussion protocols badly needed — Luis Mazariegos (@luism8989) May 8, 2021

El Barcelona después del partido compartió el parte medico del jugador.

❗ [COMUNICADO MÉDICO] Sergio tiene una contusión facial con fisura maxilar superior y progresa favorablemente. La evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/MzSgVZMXVy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 8, 2021

Los catalanes sacaron un empate 0-0 con el Atlético lo que significa que los rojiblancos se mantienen a la cima de la tabla. El resultado es una mala noticia para las esperanzas del Barça de ganar el título y, de hecho, favorece al Real Madrid, campeón defensor del título. Los blancos pueden ponerse de líderes con tres partidos por jugar si logra sacar una victoria ante el Sevilla el domingo.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

¿Qué sigue ahora para el Barça?

El Barça todavía puede ganar La Liga, pero debe ganar los últimos tres partidos de la temporada y esperar que Atlético de Madrid y Real Madrid se dejen algunos puntos. No hay duda de que el resultado del sábado es un duro golpe, pero la carrera por el título ha dado tantos giros esta temporada que no está descartado que haya algunos más por venir.

El siguiente paso para el Barcelona es viajar a Levante el martes, seguido de un último partido en casa contra el Celta de Vigo el próximo sábado. Los hombres de Ronald Koeman cierran su campaña de Liga contra el Eibar el domingo 23 de mayo.

Los últimos tres partidos del Atlético son contra Real Sociedad, Osasuna y Real Valladolid, mientras que el Real Madrid debe jugar contra Sevilla, Granada, Athletic y Villarreal para ganar el título de Liga.

Los blancos se dirigen al partido del domingo contra el Sevilla tras ser eliminados de la Champions en las semifinales por el Chelsea. Zinedine Zidane también se quedará sin el influyente capitán Sergio Ramos nuevamente debido a una lesión.

Piqué no pierdes las esperanzas de ganar el título

El defensa del Barcelona, ​​Gerard Piqué, habló sobre las esperanzas de ganar el título que tiene su equipo después del partido de hoy e insistió en que todavía hay posibilidades de que los catalanes se coronen campeones, según informó la cuenta de Twitter del club.

“Creo que generamos más ocasiones que ellos. Hicimos mucho para intentar ganar, sabiendo que el Atlético es un equipo muy fuerte a la defensiva. Al final del día obtuvimos el empate, obviamente no es el resultado que esperábamos, pero es lo que hay”, dijo. “Ahora tenemos que concentrarnos en los últimos tres partidos, intentar ganar los tres, creo que si lo hacemos todavía tenemos opciones de ganar la liga”.

"We have to focus on the last three games … we still have [a chance]."

— @3gerardpique pic.twitter.com/2gZnwu1aH1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 8, 2021

El Barça reavivó sus esperanzas de título con una racha invicta de 19 partidos en La Liga que vio al equipo acortar la brecha con el Atlético a solo dos puntos. Sin embargo, los hombres de Koeman han perdido desde entonces ante el Real Madrid y el Granada y ahora han perdido más puntos contra el Atlético.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ter Stegen habló muy bien de Haaland ¿Qué dijo?