Sergiño Dest se estrenó con el Barça con un gran gol [VIDEO]

La estrella de la Selección de Estados Unidos y del FC Barcelona, ​​Sergiño Dest, anotó su primer gol con el club catalán para abrir el marcador en el partido de fase de grupos de la Liga de Campeones que jugó el Barça el martes contra el Dynamo de Kiev en Ucrania.

El lateral derecho de 20 años de edad corrió hacia el área del punto blanco del penalti, agarró un balón suelto y con gran seguridad lo colocó por encima del portero del Dynamo Kiev, Heorhiy Bushchan, al minuto 52′ de partido.

Sergino Dest becomes the first @USMNT player to score for Barcelona 🔥 pic.twitter.com/B0vNw0vc6N — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 24, 2020

Fue un gol importante para los visitantes. El equipo de Ronald Koeman había disfrutado de tener la posesión del balón en todo el partido, pero había tenido problemas para ocasionar algunas oportunidades claras de gol contra los locales.

Ronald Koeman hizo varios cambios en su once inicial para este partido. Dest volvió al once inicial por primera vez desde el encuentro disputado entre los dos equipos en el Camp Nou en el mes de octubre.

Elogios para Sergiño Dest

El gol marcado por Sergi Dest será un gran impulso para la estrella de la Selección estadounidense, quien ahora tiene la oportunidad de cimentar su lugar en el once inicial. Su rival directo en el puesto de lateral derecho, Sergi Roberto, ha sido descartado por dos meses tras sufrir una lesión en el muslo en el encuentro ante el Atlético de Madrid.

El estadounidense fue brillante en sus primeras actuaciones con el Barça, y su gol contra el Dynamo de Kiev recibió muchos elogios de seguidores y comentaristas.

Lovely finish from Dest, his first goal for Barça — Samuel Marsden (@samuelmarsden) November 24, 2020

Dest started that move himself by dairing to play in the small areas. The type of RB we've needed for 4 years. — Navid Molaaghaei (@navidjaaan) November 24, 2020

Look at Sergino Dest out there evolving into a goalscorer 🔥 — Dean Jones (@DeanJonesBR) November 24, 2020

Sergiño Dest goal! 🙌🏼⚽️ The American opens the scoring for Barca! Huge moment 👏🏻🇺🇸 #USMNT — Kevin Egan (@kev_egan) November 24, 2020

Masterclass from Dest. He is everywhere🔥🔥 — La Masia (@Youngcules) November 24, 2020

El gol también hace que Dest marque historia. Se convierte en el primer jugador de la Selección estadounidense en marcar con el Barcelona y el décimo en marcar en la máxima competición europea.

Dest podría haber marcado un segundo gol en los últimos minutos del partido. Probó suerte con un disparo desde fuera del área, pero lo vio volar por encima del travesaño del portero rival.

Braithwaite tuvo su oportunidad

El FC Barcelona duplicó su ventaja cinco minutos después del primer gol de Sergiño Dest a través del delantero Martin Braithwaite. El internacional danés duplicó la ventaja para los visitantes desde corta distancia para marcar su primer gol de la temporada.

Martin Braithwaite doubles it for Barcelona 💪 pic.twitter.com/LcO8kw9w5A — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 24, 2020

Braithwaite marcó un segundo gol desde el punto blanco del penal luego de que fue empujado en el área cuando iba a por un cabezazo. El danés no mostró nerviosismo con su lanzamiento de penal, marcando tranquilamente, para poner el 3-0 del partido.

Braithwaite ha conseguido por el momento tres goles con el FC Barcelona desde que llegó al equipo catalán de emergencia procedente del Leganés en el mes de febrero. El gol también reivindica la decisión del técnico Ronald Koeman de iniciar con Braithwaite en vez de Antoine Griezmann.

El francés comenzó el partido en Ucrania el banquillo de suplentes y se le dio descanso después de una apretada agenda tanto con el Barcelona como con la selección de Francia. Griezmann ingresó en el minuto 65′ cuando Koeman buscaba refrescar su equipo para la sección final del partido.

El ganador de la Copa del Mundo también puso su nombre en el acta con un buen gol en el tiempo de descuento. El francés controló un centro de Jordi Alba antes de disparar para marcar su primer gol de la Liga de Campeones en esta temporada.

Barcelona ganó 4-0 para lograr cuatro victorias de cuatro en lo que va de la Liga de Campeones hasta ahora. El resultado envía al equipo de Koeman a la fase de eliminatorias de la competencia con dos juegos por disputarse.

Los catalanes todavía tienen que viajar para enfrentar al equipo húngaro Ferencvaros y recibir a la Juventus en el Camp Nou, pero Koeman sabe que podrá darle descanso a algunos jugadores para esos partidos con la clasificación ya asegurada.

