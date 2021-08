El sentido mensaje de Leo Messi por Instagram: ¿Cómo se despidió?

Con la cabeza más fría y las emociones del momento ya pasadas, el Mundo Barça ya estaba más resignado con la partida de su máxima figura del club. Leo Messi ha querido dirigirse a la afición del equipo culé desde sus redes sociales y tras un domingo que siempre tendrá en su recuerdo. El rosarino tuvo que afrontar la rueda de prensa más dura de su vida, en la que ha puesto punto y final a una etapa de 21 años en Barcelona.

En ella confesó que este fue el momento más duro de su carrera.

Todo esto ocurrió previo a la victoria del Barça ante la Juventus en el partido donde se disputó el Trofeo Joan Gampert por 3-0. En este mismo, el técnico del equipo Blaugrana, Ronald Koeman pidió que que “se pasara de página”.





El posteo de Messi

En el mensaje de Instagram, Leo da un mensaje a la afición culé: “Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”

El argentino, que ha respondido absolutamente a todas las preguntas que le ha formulado la prensa y ha estado arropado de sus excompañeros y de parte de la directiva, más allá de su familia, ha asegurado que él nunca quiso irse y que ha puesto todo de su parte para seguir vistiendo de azulgrana. Pero que simplemente era inviable, tal y como dijo Laporta.

Lo que sí lamentó fue que se tenía que ir del club de la manera en la que que se fue, sin los fanáticos “coreando” su nombre o estando presentes para este momento que cambió

El Barça lo despidió con un comunicado demasiado frió y escueto que no fue digno que alguien que le ofreció tanto a un club como lo hizo el argentino.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.

El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional.

La salida de Messi

El rosarino terminó con su gran amigo Luis Suárez después de su emotiva conferencia de prensa en el Camp Nou.

Se había especulado por parte del periodista argentino Diego Monroig que Messi había recibido una oferta por parte del Atlético de Madrid y también del Tottenham, más allá que el jugador haya dicho el domingo que “no hay nada”.

¿Tottenham se mete en la pelea por Lionel Messi? Seguí prendido a la pantalla de ESPN, en #SportsCenter te contamos las últimas noticias sobre el futuro de la Pulga. pic.twitter.com/rEtUXtkFiV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2021

Pero todo indica que estará llegando a un acuerdo en el que fichará con el PSG. Se habla de su llegada en la que será presentado el martes. Ahora, cabe recordar que, en base a varios informes, la llegada de Messi se ha postergado para el lunes.

Se habla de que sea presentado en París para el martes.

