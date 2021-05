Selección de los Cowboys en problemas por polémica frase: ¿qué dijo?

La primera selección de los Dallas Cowboys, Micah Parsons, está probablemente deseando volver hacia atrás y hacer un cambio, después de usar una serie de palabras para describir al grupo de apoyadores de su equipo. Durante ua entrevista en el Michael Irvin Podcast, Parsons describió a los apoyadores de los Cowboys y añadió que era como un “ataque terrorista.”

“Ofrezco velocidad, versatilidad y juego físico,” explicó Parsons. “Traigo esa garra y competitividad. Voy a mejorar a todos alrededor mio. Voy a retar a todos, motivarlos. Creo que nuestro ánimo va a estar por las nubes. Creo que puedes insertarme al lado de Jaylon [Smith] y [Leighton] Vander Esch, eso puedo dar miedo, hermano. Tienes a tres jugadores atléticos que siempre juegan a toda velocidad y buscan llegar al balón. Eso da miedo, ahora eso es un ataque terrorista.”

Parsons claramente no tuvo intención mala con esa analogía, pero hay mejores maneras describir las cosas teniendo en cuenta cómo están las cosas en el mundo hoy día. El nuevo apoyador de los Cowboys ha sido un jugador de la NFL por solo unos días, pero esto servirá de una experiencia para aprender para Parsons.

Previo al draft, se había hablado sobre “preocupaciones de carácter” en relación a Parsons. Este se ha convertido en un tema muy vago que desafortunadamente sigue a algunos jugadores potenciales durante el proceso de selección. En demasiadas ocasiones, se usa citando a fuentes anónimas que pueden desafortunadamente perjudicar el posicionamiento. Los Cowboys negaron la necesidad de preocuparse con cualquier cosa en relación a Parsons.

“Hicimos una gran cantidad trabajo,” dijo el presidente de los Cowboys Stephen Jones sobre la selección de Parsons,via Mike Fisher de Sports Illustrated. “Nos sentíamos muy bien sobre cualquier cosa que generara una preocupación. Miramos por cualquier lado posible.”

Algunos de los temas sobre el tema del incidente de acoso que tuvo en su contra cuando estaba en Penn State, pero Parsons no fue mencionado en la demanda. El jugador considero esto como una “alegación falsa” enfatizando que los Cowboys hicieron la investigación apropiada sobre él antes del draft.

“Uno solamente se preocupa si es verdad,” mencionó Parsons, via Sports Illustrated. “Sabía que era falso, y si yo iba a caer, sería porque Dios quería que yo cayera. Creo que todo pasa por alguna razón. Se lo di al universo… lo manifesté para que se convirtiera en realidad. Ahora tengo una oportunidad para hacer algo importante acá.”

Parsons deseaba ser seleccionado por los Cowboys

Parsons seguramente va a recibir apoyo para lidiar con los medios por parte de equipo de comunicaciones de los Cowboys y sus comentarios son probablemente una experiencia para poder aprender. Lo que está muy claro que que había un deseo de parte de Parsons para llegar a Dallas hasta antes de su selección. Parsons admitió que poder conocer a Jerry Jones era una de las cosas que quería hacer en su vida y ahora el jugador está listo para firmar un contrato con el mismo propietario de los Cowboys.

“Uno se pone a pensar y tiene 21 años y acabas de conocer a Jerry Jones,” dijo Parsons con una sonrisa, via Fort Worth Star-Telegram. “Es algo genial. Apenas estamos procesando lo que ocurrió. No creo que nos hemos sentado todavía y hemos dicho: ‘Esto es un locura’. No creo que hemos hablado sobre el tema, pero puedo notar todo esto viendo la expresión en las caras de mis padres. Es algo que no tiene valor, diría.”