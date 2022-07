Peleador amenaza a espectadores y habla de ‘adicción a caricaturas pornográficas’ de Israel Adesanya

El estadounidense Sean Strickland, el peso mediano mejor clasificado, fue salvaje delante del micrófono durante la conferencia de prensa de la UFC 276 el jueves.

Strickland está listo para pelear contra Alex Pereira durante la cartelera principal del evento en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. El luchador es conocido por su personalidad descarada y sin filtros. Y antes de que comenzara la rueda de prensa, Strickland les dijo a sus seguidores en redes sociales que estaba “asustado” de ser “Gina Carano’d” (cancelado) por algunas de las cosas que podría llegar a decir.

Entonces, durante la conferencia de prensa, se le preguntó a Strickland si alguien le había aconsejado filtrar su discurso.

“Hermano, la UFC estuvo encima de mí desde el principio”, dijo Strickland.

Luego, Strickland se puso de pie y señaló a la audiencia.

“Sólo quiero decir una cosa”, continuó Strickland. “Esta es mi primera conferencia de prensa. Ustedes son un montón de bastardos viciosos. Escucho la forma en que hablan. ¡Quiero ir allí y golpearlos en la cara! Jesucristo, ustedes son malos.”

“Sí, necesito calmarme.”

Luego, Strickland señaló a un individuo en la multitud. “Tú con el sombrero rojo, eres un bastardo, hermano. La forma en que le hablas a Jared [Cannonier]. Ese hombre va a bajar y cortarte la cabeza. Pero, eres un tipo gracioso.”

Strickland dice que comenzará a hacerse las uñas como Adesanya si vence a Pereira

Strickland está listo para ganar una pelea por el título si derrota a Pereira, el hombre que posee dos victorias sobre el actual peso mediano de la UFC, Israel Adesanya, en kickboxing, incluido un KO. Adesanya buscará defender su cinturón de 185 libras contra Cannonier durante el evento principal de la noche.

“Alex es un brasileño grande y aterrador, creo que todos podemos admitirlo”, dijo Strickland.

Sin embargo, Strickland dijo que después de vencer a Pereira, “verán que soy un tipo completamente diferente”.

Luego, apuntando claramente a Adesanya, quien llegó a la conferencia de prensa con las uñas hechas, Strickland dijo: “Voy a empezar a pintarme las uñas, actuar como una mujer. Voy a usar gafas de sol adentro. ¿Sabes de que estoy hablando? Va a ser diferente, hermano.”

“Voy a comprarme trajes. Voy a conseguir un buen auto. Voy a cambiar mi Nissan Frontier 2018, comprar un Porsche. Sólo espera. Voy a dejarlos a todos atrás. Voy a ser el mejor campeón que jamás hayas visto. ¡Vamos!”

Luego, Strickland dijo: “Sólo quiero decir, ¡vamos, Brandon!”.

Strickland y Adesanya intercambiaron insultos

Se le preguntó a Strickland quién era el mejor delantero en el escenario. “Diría que yo”, dijo Strickland, y agregó, señalando a Pereira, “pero quiero decir que ese hombre fue el que durmió a ese tipo” (Strickland luego señaló a Adesanya).

“Después de mí, probablemente Alex. Quiero decir, ¿qué fue, 2-0 contra Izzy? Izzy, ¿qué fue? 2-0?”

Strickland provocó un feroz ida y vuelta, y puedes verlo a continuación a través de este enlace al video de Twitter:

“¿Viste toda la pelea?”, preguntó Adesanya.

Strickland admitió que no lo había hecho y “The Last Stylebender” interrumpió: “Exactamente. Haz tu maldito trabajo la próxima vez”.

“Oh, viejo”, dijo Strickland. “Hice enojar al campeón con sus malditas uñas y su reloj pequeño y gay. Oh, no.”

“Estoy bromeando. Izzy es un salvaje, hermano.”

Luego, Adesanya intervino diciendo que “golpeó” a Strickland “en el trasero como mi p****” antes de subir al escenario. “Y esos son los hechos”, continuó The Last Stylebender.

“Tu canal porno está lleno de caricaturas, hermano”, replicó Strickland. “Ningún hombre que se masturbe con dibujos animados me va a ganar. Cálmate.”

“Hermano, confía en mí”, respondió Adesanya. “Te diré qué. Si ganas esta pelea, cuando peleemos, te noquearé y haré un baile TikTok sobre tu tumba.”

“Oh, mira a este hombre adulto en TikTok de mierda”, respondió Sean Strickland. “Tal vez ese sea el problema, hermano. No queremos a este tipo como campeón.”

“Haz algo al respecto entonces”, dijo Adesanya.

Strickland luego dijo que saldría con Adesanya y The Last Stylebender y mencionó una vez más que le golpeó el trasero a Strickland. “Escucha, hermano”, dijo Strickland. “Te vas a romper una uña. Cálmate.”

“Te romperé la maldita cara”, respondió Adesanya.

Strickland luego le pidió a Pereira que “se ocupara de Adesanya” y The Last Stylebender le dijo a Strickland que se concentrara en el brasileño.

“Izzy es un tipo sólido”, dijo Strickland. “Es un buen tipo. No juzgo su adicción a las caricaturas. No voy a ser ese tipo.”

“Se llama hentai”, interrumpió Adesanya.

El tira y afloja terminó después de que The Last Stylebender les dijo a Pereira y Strickland que se concentraran el uno en el otro y no en él. “Oye, Izzy”, dijo Strickland. “¿Por qué no me dices lo que no debo hacer?”

“¿Qué tengo que hacer? ¿Tomar una maldita siesta?”

LEER MÁS: Karim Benzema genera polémica con ‘mujer misteriosa’: ¿Quién es?