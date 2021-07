Seahawks hacen movimientos antes empezar pretemporada: ¿Qué hicieron?

Los Seattle Seahawks hicieron dos cambios a su plantilla antes de comenzar sus entrenamientos. Esto incluye la contratación el ex receptor de los Cardinals, Derece Roberson, según Tom Pelissero, de NFL Network. Según Brady Henderson, de ESPN, los Seahakws anularon el contrato del esquinero Saivion Smith para dejar ese espacio libre a Roberson.

“Los Seahakws contratarán al receptor Darece Roberson, según me informaron (reportó Tom Pelissero), tuiteó Henderson. Ex jugador de la Universidad Wayne State, había sido firmado por los Cardinals como agente libre. La página web de la universidad lo registra con una altura de 5’8” y casi 160 libras. Los Seahakws tendrán que deshacerse de uno de sus jugadores para poder registrarlo en la plantilla de noventa jugadores. En este momento cuentan con otros doce receptores. Los Seahawks han liberado a Saivion Smith, según me informaron. Así fue como liberaron un cupo.”

Arizona había contratado a Roberson al comienzo de la offseason como un novato no seleccionado en el draft. El veloz receptor registró 34 recepciones 706 yardas y nueve anotaciones en Wayne State en 2019. También registró siete acarreos por 118 yardas. Roberson participó en una sesión para la NFL en la Universidad de Florida Atlantic y corrió 40 yardas en 4.35 segundos.

Lo que dijo Lockett acerca de jugar con Metcalf: “Aprendimos a ayudarnos”

Para Roberson será todo un desafió poder quedar en la plantilla de los Seahawks. Tienen un grupo de receptores de la talla de D.K. Metcalf, Tyler Lockett y D’Wayne Eskridge. Durante una entrevista con el programa Good Morning Football, Tyler Lockett explicó que los receptores se ayudan entre sí.

“Creo que lo más importante que pasó entre D.K. y yo es que aprendimos a ayudarnos”, dijo Lockett. “Ayuda mucho tener a otro receptor que sea tan bueno, tan dominante. Me entusiasma mucho verlo jugar. Lo veo en todos los entrenamientos, y cuando salimos a jugar, sabemos que los rivales deben pensar como van a detenernos. Así que aprendimos a aprovecharnos de eso. Aprendimos a incentivarnos mutuamente. Nunca sabemos que tipo de partido vamos a tener. Así que en el campo de juego nos apoyamos mutuamente. Nos incentivamos, y eso hace que nuestra relación sea muy especial”.

Los Seahawks agregan poderío ofensivo con la contratación de Eskridge y Everett

Las mejores adiciones a la ofensiva de los Seahawks para esta temporada son la contratación del ex jugador de los Rams, el ala cerrada Gerald Everett, y la selección de Eskridge en el draft. El entrenador de los Seahawks, Pete Carooll, explicó el motivo por el cual Eskridge fue seleccionado en la segunda ronda, a pesar de contar con Metcalf y Lockett en su equipo.

En el draft había varios receptores más pequeños y ágiles. Notamos su altura de 5’9”, pero también su peso de casi 200 libras, y es grandote, juega con fuerza y con un estilo dinámico cuando tiene el balón”, explicó Carroll, según Seahawks.com. Esas fueron algunas de las características que sé que a John le gustaron cuando lo seleccionamos, y se hizo muy evidente que tiene algo muy especial y espero que podamos usar sus armas de muchas maneras”.

