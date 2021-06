Se vuelve a armar la controversia en la Selección Colombia: ¿Qué pasó?

La polémica por la ausencia de James Rodríguez en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a Catar 2022 sigue dando de qué hablar. El jugador del Everton comenzó con otro berrinche en redes sociales tras haber quedado fuera de la convocatoria de selección cafetera para la Copa América.

Inicialmente, el incidente pareció haber terminado cuando el entrenador colombiano Reinaldo Rueda aseguró que se reunió vía telefónica con el jugador del Everton para evaluar los resultados de sus exámenes de salud y se llegó a la conclusión de cuidarlo para evitar posibles afectaciones de salud.

Este sábado, previo al debut cafetero frente a Ecuador por el Grupo A, el volante del Everton hizo un vivo de Instagram junto a sus excompañeros de selección Teo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, y usó la oportunidad de una vez más criticar duramente la decisión de no llevarlo a Brasil por parte del técnico caleño.

James: "Me faltaron el respeto"





“Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él me diga ‘yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro el c**o y me voy”, tiró con crudeza sobre las formas que rodearon su situación.

“Hay muchos que decían que yo no estaba bien. Les recuerdo a esos que me dicen que yo estaba mal: en los 80 partidos que jugué en la Selección habré jugado -¿qué?- cinco mal. ¿Y los otros 75 qué? Que dejen la h*******a, con todo respeto,” continuó.

Casi de inmediato, Zúñiga recordó cuando Rodríguez fue goleador en el Mundial Brasil 2014 y afirmó “hay que ser agradecidos”. Y cuando se sumó Teo, el exjugador del Porto fue fuerte: “Acá estamos los ex Selección Colombia”. Por último, fue contundente: “Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar”

El comunicado de James

James Rodríguez publicó en sus redes sociales el pasado 28 de mayo, un comunicado donde criticaba la decisión de no hacer parte de los seleccionados para enfrentar a Perú y Argentina.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección”.

Colombia debuta contra Ecuador en la Copa América el domingo en el Arena Pantanal en la Ciudad de Cuiabá.

