ÚLTIMA HORA: Se va leyenda del Real Madrid

El Real Madrid tiene un mala maña en la época Sergio Ramos anuncia mañana que deja el Real Madrid. Este sería otro ídolo que no se iría de la institución blanca de la manera que más se merece: Con un estadio lleno. El capitán acudirá a la Ciudad Deportiva y anunciará su decisión a menos de 13 días que acabe su contrato actual.

El equipo anunció el jugador que ha sido una pieza vital de la zaga blanca durante los últimos 16 años.

El 30 de junio es el día en el que finaliza el contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid, con el que no ha habido acuerdo de ampliación. El Madrid ofrecía un año con una rebaja del 10 por ciento y Ramos quería al menos dos temporadas. No hubo acuerdo y el capitán dejará el club madridista 16 años después de su llegada.

Comunicado Oficial

El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 h, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez.

A continuación, Sergio Ramos comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática.





El acto de despedida será en la Ciudad Deportiva de Valdebebas a las 12.30 hora local en Madrid y allí el futbolista le dirá adiós con todos los honores, acompañado de Florentino Pérez y de casi toda la Junta Directiva y ejecutivos del club.

💥 Informa @lamacope ©️ "@SergioRamos va a contar su verdad. A esta hora está preparando la comparecencia de mañana" 😔 "Está jodido, no se quería ir. Pensaba que en estos dos días iba a pasar algo y no ha pasado" 📞 "Creo que le llamarán de Londres y no descarto que de París" pic.twitter.com/zTfUqLwoUa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 16, 2021

La despedida será en buena sintonía entre las partes, aunque no hayan alcanzado el acuerdo que a priori todos perseguían, el de que sus caminos siguieran juntos al menos un año más.

¿Jugaría gratis?

Hace unos años atrás, el aún defensor del Madrid había dicho que jugaría gratis en el equipo de la Avenida Concha Espina. Esta había dicho en conferencia de prensa que el tema económico y que quería firmar de contrato “de por vida”.





”Todos los jugadores que vengan son bienvenidos. Yo con mi contrato estoy contento. El presi sabe que teníamos que hablar y ya está, pero no de dinero. No me interesa el tema económico. Para mí es algo secundario. Si uno viene y tiene que ganar más que yo, perfecto. Ni me quería ir gratis ni pagando. Yo jugaría gratis en el Madrid porque así lo siento”.

Sin ese gol al 92:48, sin ese bendito cabezazo en Lisboa, la dinastía europea del Real Madrid en la época moderna no hubiera iniciado. Él marcó el gol que cambió la historia reciente del Real Madrid. El legado de Sergio Ramos es eterno. Su huella es imborrable. LEYENDA ABSOLUTA. pic.twitter.com/q6SPyJeUQY — Invictos (@InvictosSomos) June 16, 2021

Ramos, se irá del Madrid como uno de los jugadores más referentes de una de las época más exitosas de la institución. Durante su paso por el Madrid, Ramos ganó cinco ligas, cuatro Champions, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas españolas, dos Copas del Rey. También durante su paso por como merengue fue parte de la Selección Española que ganó dos Eurocopas y el mundial de Sudáfrica en el 2010.

