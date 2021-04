Se termina la ilusión de superpelea para Jon Jones tras última noticia

El excampeón UFC peso semicompleto Jon Jones no competirá por el cinturón peso completo en su próxima pelea, de acuerdo a uno contendiente por el título.

Derrick Lewis ese el segundo clasficado en la división y ha ganado sus últimas cuatro peleas. La “Bestia Negra” revelo en una entrevista reciente con ESPN que ha recibidio un contrato de pelea para enfrentar al vigente campeón peso pesado Francis Ngannou.

Ngannou y Lewis pelearon en julio del 2018 y Lewis ganó por decisión unánime.

“No sé si puedo si debo estar hablando sobre eso,” dijo Lewis via BJPenn.com. “Pero algo va a pasar. Estamos esperando a Francis. Tengo la pelea, así que estoy esperando a Francis que escoja la fecha en la que quiera pelear. Le dieron unas fechas, unos meses, así que estamos esperando que respondaThey gave him some dates, some months, so we’re just waiting on him to respond.

Lewis confirmó que la UFC espera programar Ngannou vs. Lewis 2 para el 2 de agosto.

“Agosto parece ser una buena fecha ahora, así que van a ver cómo va a estar el mes de agosto para él,” dijo.

Mientras que Jones, este se encuentra “fuera del panorama.”

Echándole un vistazo a la división, Lewis se ha establecido de manera enfática como un contendiente apropiado. Pero, el poder de estrella de Jones y su dominación dentro del deporte tenía al excampeón de 205 libras para ser el primero en recibir esa oportunidad frente a Ngannou. Pero todo indica que la UFC y “Bones” no han podido llegar a una cifra monetaria adecuada para el peleador, dándole la una segunda opción al título a Lewis.

Ngannou sigue celebrando su título

Mientras en Estados Unidos se sigue debatiendo la futura pelea del nuevo monarca, él sigue celebrando este momento histórico. Ngannou viajó a su Camerún natal para poder llegar a visitar a su familia y poder hace algo que ha tenido como ilusión de poder hacer.

El primer campeón africano peso pesado fue recibido en Yaounde por una muchedumbre impresionante, todos con un deseo de ver al máximo representante de ese país en la actualidad.

Ni bien llegó, Ngannou recibió una escolta militar para llegar a su pueblo natal de Batie donde comenzó trabajando en una cantera de arena antes de salir del país y eventualmente llegar a entrenar en las artes marciales mixtas.

