ULTIMA HORA: ¿Se suspende la Premier League por nueva orden nacional en Inglaterra?

La semana no comenzó de la mejor manera para el pueblo inglés.

El lunes por la noche, el primer ministro Boris Johnson anunció un nuevo cierre del país ya que la nueva cepa tiene al sistema sanitario de ese país al borde de colapsar. Se planea que este confinamiento sea vigente hasta el 15 de febrero.

“Nunca se ha estado el sistema sanitario bajo tanta presión,” dijo Johnson en un discurso al país el lunes por la noche.

La pandemia del coronavirus ha sido intensa en Europa una vez más. Mientras en España las autonomías recrudecen sus restricciones ante el aumento de la incidencia en la que ya es la tercera ola del virus a la que se enfrenta el país.

Esto ocurre solo días después de que se estableciera un nuevo record de casos (57,700) además de 445 fallecimientos llegando a 74,570 desde que comenzó la pandemia. El lunes la cifra de fallecidos superó los 75 mil.

Mientras las escuelas hacen cambios de último minuto ya que los alumnos tendrán que estudiar de manera remota hasta mediados del mes de febrero, la gran incertidumbre quedó en lo menos importante de todos los factores de la vida cotidiana: el fútbol.

Esto a comparación de otros lugares como Alemania, Francia o Italia, donde la segunda ola del virus sigue marcando cifras récord. En esos lugares, las autoridades ya se plantean ampliar restricciones aún sin conocer el impacto los movimientos durante la Navidad. Así que dentro de los próximos días habrán avances al respecto.

¿Y el fútbol?

Las noticias en Inglaterra dieron mensajes contradictorios que decían que el deporte también tendría que parar. Pero después del informe oficial, se ha confirmado que atletas de “elite” como la Premier League y otros negocios esenciales seguirán habilitados mientras los que no lo son se le pedirá que cierren.

Esta medida también estará en efecto para los jugadores que estén llegando a equipos ingleses durante el libro de pases invernal.

De acuerdo a fuentes con las que también ha podido hablar AhoraMismo, es una posibilidad que se suspenda en el futuro si no se ve una mejora en casos.

Problemas recientes

En la última semana, la Premier tuvo una serie de partidos postergados por causa de positivos que se confirmaron en varios planteles. Esto comenzó a surgir después de que comenzó a propagarse la nueva cepa del coronavirus.

Con este confinamiento, los controles serán más rigurosos para los jugadores ya que algunos han estado en las noticias por violar los protocolos establecidos por las autoridades. Los últimos que fueron los jugadores Giovani Lo Celso y Sergio Reguilón del Tottenham y Manuel Lanzini del West Ham.

Estos tuvieron una reunión con varias personas que además publicaron en sus cuentas de Instagram.

El mismo Tottenham fue uno de los equipos que fue afectado ya que su partido contra el Fulham la semana pasada tuvo que ser postergado por causa de un brote que hubo dentro del plantel.

El West Ham emitió un comunicado en el cual enfatizó que el club iba a lidiar con el jugador de manera interna tras esta transgresión.

Mientras tanto, en el Championship (la segunda división) el Derby Country confirmó que varios integrantes de su equipo dieron positivo por el coronavirus. Todo esto deja muchos en el fútbol preocupados por un posible parón si no mejoran las cosas.

