Russell Westbrook tiene palabras fuertes contra sus compañeros: ¿Qué dijo?

Uno puede decir lo que quieras de Russell Westbrook, pero una cosa que hace el escolta de Los Angeles Lakers es esforzarse noche tras noche.

Desea que sus compañeros hicieran lo mismo.

Los Lakers estaban en el lado equivocado de otra paliza el sábado por la noche contra los Nuggets, cayendo 133-96, su mayor derrota de la temporada. Fue el tercer juego consecutivo en que los Lakers cedieron más de 125 puntos y Westbrook tenía un mensaje para sus compañeros de equipo en lo que respecta al esfuerzo defensivo.

“Tenemos que tomar la decisión de que vamos a jugar duro”, dijo Westbrook a los periodistas. “A veces, los esquemas y cómo juegas, en realidad no importan. Solo tienes que jugar duro a veces. Los equipos están jugando más duro que nosotros, así que es tan simple como eso”.

Westbrook terminó el partido con 19 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, completando 7 de 15 en 26 minutos jugados. Pero el ex MVP no está preocupado por sus números. Todo se remonta al esfuerzo, especialmente cuando los Lakers deciden jugar en pequeño.

“Tenemos que poder hacerlo si queremos ganar juegos”, dijo Westbrook. “Tenemos que ser rudimentarios y jugar más duro. Tenemos que ser duros y no lo hemos demostrado”.

Los Lakers han tenido algunos de los mejores números defensivos de la liga en las últimas dos temporadas, pero han sido absolutamente pésimos para frenar a los oponentes esta temporada. Algo de eso tiene que ver con la ausencia de Anthony Davis, pero no hay excusa para renunciar a la cantidad de puntos que los Lakers han llegado tarde.

“Tenemos que volver a la mesa de dibujo y acertar con nuestra defensa”, dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel. “No nos hemos desempeñado lo suficientemente bien en los últimos dos juegos en ese lado de la pelota”.

"Just have to get back to the drawing board and get the defense right." Frank Vogel on the #Lakers allowing 133 points against Denver. pic.twitter.com/hFST40QTmW — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 16, 2022

La paliza contra los Nuggets se produjo un día después de que Vogel dijera que el equipo tuvo una sesión de video “enérgica” para analizar sus problemas.

LeBron James se negó a hablar con los medios

“Con suerte, podemos tener un mejor desempeño defensivo”, dijo el entrenador en jefe. “Nuestra defensa ha sido terrible en los últimos dos juegos. Esa, más que cualquier otra cosa, es la razón por la que no ganamos los últimos dos juegos. Tuvimos una sesión animada en la película y en la cancha por ser mejores en ese lado de la pelota”.

Resultó ser todo menos eso contra Denver.

LeBron James se niega a hablar con los medios

Si bien Westbrook no se avergonzó de hablar sobre los problemas del equipo, LeBron James no apareció por ningún lado después del partido y se negó a hablar con los medios.

Con los Lakers ahora sentados en 21-22, es evidente que James no está contento con cómo van las cosas, considerando que habla con los medios la mayoría de las noches, incluso después de las derrotas.

LeBron James didn't speak tonight, which rarely happens. — Ryan Ward (@RyanWardLA) January 16, 2022

Con poco menos de un mes para la fecha límite de cambios, los Lakers tendrán que tomar algunas decisiones difíciles mientras buscan optimizar la lista. El equipo está corto de efectivo y activos, pero en este punto podría intentar hacer un movimiento significativo para cambiar las cosas.

