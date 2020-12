Russell Westbrook y John Wall tienen nuevos destinos ¿a dónde van?

Por segundo año consecutivo, la NBA tiene como uno de los grandes protagonistas de la temporada libre es Russell Westbrook. Casi 18 meses atrás el base fue uno de los jugadores más deseados en el mercado y terminó en la Ciudad Espacial al lado de James Harden.

La temporada terminó de manera decepcionante al ser eliminados por los eventuales campeones, Los Ángeles Lakers.

Pero en los días después de terminar la temporada, ya se ha visto Mike D’Antoni y ahora una de las piezas más imporatantes de Houston se ha ido.

¿De qué se trata el cambio?

Los Houston Rockets anunciaron la ida de Westbrook a la capital estadounidense a cambio del All-Star John Wall y una selección de primera ronda para el draft de 2023.

Los periodistas Adrian Wojnarowski y Shams Charania dieron confirmaron la noticia previo a la oficialización hecho por los equipos.

A sus 32 años de edad, Westbrook ya quería salir de Houston después de estar una temporada allí no pareció estar cómodo después de 11 temporadas con el Oklahoma City Thunder. Su llegada a Houston a cambio de Chris Paul perfiló a los Rockets como un candidato al título a la par de equipos como los Clippers y los Lakers.

Westbrook tuvo muchas complicaciones durante la temporada. Antes de llegar a la burbuja de Orlando, el jugador dio positivo por COVID-19 además de una lesión de muslo y aún así promedi 27.2 puntos, 7.9 rebotes y 7 asistencias por partido.

Westbrook se reune con el entrenador Scott Brooks en Washington. Estos dos ya tienen una historia al haber estado juntos en Oklahoma City.

Llega John Wall a Houston

Para Houston la llegada de Wall es una gran apuesta ya que él no jugó la temporada pasada y apenas jugó 32 partido en la temporada previa antes de sufrir una ruptura de su talón de Aquiles.

Esta operación estuvo estancada durante las últimas semanas Tommy Sheppard y Rafael Stone, los gerentes generales de Washington y decidieron reactivar la negociación y llegaron a un acuerdo en un espacio de horas.

Para estos dos equipos, estos movimientos llegan en un momento en el que las directivas pueden traer a dos jugadores estelares a sus respectivos equipos para que puedan atraer a James Harden y Bradley Beal para que se mantengan en sus respectivos equipos a largo plazo. De acuerdo a varios informes en las últimas semanas, Harden ha pedido en privado ser cambiado y en el caso de Bradley Beal, él es uno de los jugadores que generará el interés de varios equipos durante la etapa de agencia libre el próximo verano.

