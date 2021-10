Ronaldinho confiesa qué le pareció la salida de Messi del Barcelona al PSG

Ronaldinho ha revelado sus verdaderos pensamientos sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona y ha admitido que se sorprendió al ver al internacional argentino partir del Camp Nou.

Las dos leyendas jugaron juntos en el Barcelona hasta la marcha de Ronaldinho en 2008 y disfrutaron de un emotivo reencuentro esta semana, ya que el brasileño fue un invitado especial en el choque de la Liga de Campeones del Paris Saint-Germain contra el RB Leipzig.

Ronaldinho también habló con el diario Le Parisien durante su estadía en la capital francesa y se mostró feliz de ofrecer su opinión sobre su excompañero del Barcelona, ​​según informa Diario AS.

“Cuando llegué al Barcelona ya se hablaba de este joven fantástico, Messi. Y luego, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verlo hacerlo y se convirtió en un verdadero amigo para mí”, dijo. “Estoy muy feliz de verlo ahora en el club con el que comencé en Europa, aunque no es algo que pensé que sucedería. Estaba seguro de que iba a terminar su carrera en el Barcelona. Para mí fue una sorpresa. Me gusta el PSG, pero fue una sorpresa porque nunca pensé que lo vería con una camiseta que no fuera del Barcelona”.

Ronaldinho vio a Messi anotar dos veces contra el RB Leipzig, en un partido en que el PSG remontó un gol para ganar 3-2. El ex capitán del Barcelona ya ha marcado tres goles para su nuevo club en la máxima competición europea, pero aún no ha abierto su cuenta particular en la Ligue 1.

Ronaldinho no se arrepiente de su estancia en el Barcelona

Ronaldinho también habló sobre su propia carrera e insistió en que no se arrepiente en absoluto de su etapa como jugador. El brasileño fue uno de los mejores con un balón en los pies, pero también se ganó la reputación de ser un animal de la fiesta fuera del campo.

El exdelantero del Barça, Alexander Hleb, ha afirmado que el Barça se deshizo de Ronaldinho y Deco para proteger a Messi, ya que los dos solían presentarse borrachos para entrenar, según informó Goal.

Sin embargo, Ronaldinho dice que solo guarda un buen recuerdo de su etapa en el Barcelona, que le valió un Balón de Oro, dos títulos de La Liga y la Liga de Campeones durante sus cinco años en el Camp Nou.

“No me arrepiento de mi pasado. No creo que hubiera tenido una mejor carrera si no hubiera ido de fiesta”, dijo. “No me arrepiento y estoy feliz por todo. Tengo suerte de que Dios me haya dado tanto y me considero una persona afortunada”.

La salida de Messi fue “dolorosa y triste”

Otro de los excompañeros de Messi en el Barcelona, ​​Cesc Fábregas, también habló sobre la marcha del jugador de 34 años. El centrocampista, que ahora ejerce juega en Francia con el Mónaco, dijo que Messi le había dicho que se quedaba, según informó Mundo Deportivo.

“Estuve con Messi de vacaciones en verano y me dijo que todo estaba listo, que alargaba su contrato con el Barcelona. Cinco días después me dijo que el club le dijo que la extensión del contrato era imposible y le informó que tenía que dejar el equipo”, explicó. “Como amigo suyo que soy, fue un momento muy doloroso y triste porque sabíamos cuánto quería quedarse en el Barça”.

Messi finalmente se fue después de celebrar una emotiva conferencia de prensa de despedida en la que confirmó que quería quedarse. El argentino también dejó claro que espera volver algún día y “volver a ser parte de este club de cualquier forma” en el futuro.