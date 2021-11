Ronaldinho felicitó a Messi por su séptimo Balón de Oro ¿Qué le dijo?

La leyenda del FC Barcelona, Ronaldinho, envió un mensaje a su excompañero Lionel Messi después de ver al argentino ganar su séptimo Balón de Oro el lunes 30 de noviembre en una ceremonia celebrada en París, Francia.

Messi se llevó el Balón de Oro por delante del delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski y del mediocampista del Chelsea, Jorginho, y Ronaldinho estaba encantado de ver al jugador de 34 años hacer más historia en el fútbol.

“Felicitaciones, Lionel Messi. Es una gran alegría verte con otro Balón de Oro, eres tan merecedor de todo lo que te sucede en tu vida”, escribió en Instagram. “Ya son siete y hay espacio para más, eh. Estamos juntos, amigo mío”.

Messi reclamó el premio después de ayudar al Barça a ganar la Copa del Rey en 2020-21, terminando la temporada como máximo goleador de La Liga por octava vez y guiando a Argentina a la victoria de la Copa América en Brasil.

El delantero había ganado previamente el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Ningún jugador ha ganado el Balón de Oro en más ocasiones, siendo Cristiano Ronaldo el más cercano con cinco trofeos.

Ronaldinho ganó el Balón de Oro como jugador del Barcelona en el año 2005, superando a una sólida lista de jugadores como Steven Gerrard, Frank Lampard, Thierry Henry y Andriy Shevchenko.

El rival más cercano de Messi por el Balón de Oro fue Lewandowski, quien fue el gran favorito para ganar el premio en el año 2020 antes de que fuera cancelado debido al impacto de la pandemia Covid-19 en el calendario del fútbol.

Lewandowski ganó el triplete con el Bayern en la temporada 2019-20 y anotó la increíble cantidad de 55 goles en 47 partidos. El delantero del Bayern ha continuado su prolífica forma en 2021, anotando 53 goles en todas las competiciones, y recibió un nuevo premio al Delantero del Año en la ceremonia del lunes.

Messi rindió homenaje al atacante del Bayern de Múnich en su discurso cuando recibió el premio, según informa The Mirror.

“Robert, te mereces tu Balón de Oro. El año pasado, todos estuvieron de acuerdo en decir que usted fue el gran ganador de este premio”, dijo. “Ojalá France Football le dé el Balón de Oro 2020. Todos creemos que te lo mereces y espero que puedas tenerlo en casa”.

La victoria de Messi selló una buena noche para el Barcelona en un día especial para el club. El Barcelona cumplió 122 años desde la fundación del club el lunes 29 de noviembre.

