Ronald Koeman: “Messi ve que el equipo va por buen camino”

El técnico del FC Barcelona, ​​Ronald Koeman, se mostró feliz al hablar sobre el futuro de Lionel Messi tras la eliminación de su equipo de la Liga de Campeones a manos del Paris Saint-Germain el miércoles.

El futuro de Leo Messi sigue siendo algo incierto ya que el capitán está sin contrato en el verano próximo, lo que significa que es posible que el partido del miércoles haya sido el último en la Liga de Campeones de él con el FC Barcelona.

Koeman habló sobre el argentino después del empate 1-1 en el Parc des Princes y dijo que Leo Messi sabe que se está formando un gran equipo en el Camp Nou, según informó Tom Allnutt de la AFP.

“Leo ha visto desde hace bastante tiempo que el equipo está mejorando gracias a todos los cambios que hemos realizado. En particular, tenemos jugadores jóvenes de gran calidad. Tenemos un gran futuro por delante. Leo no puede tener ninguna duda sobre lo que depara el futuro para este equipo”, dijo. “En cuanto al futuro de Leo, él debe decidir. Nadie puede ayudarlo. Ha visto durante mucho tiempo que hay muchas promesas en este equipo. Eso no va a ser un argumento para que no se quede”.

¿Messi marcó con gran estilo?

Si este fue el último partido de la Liga de Campeones de Leo Messi con el Barcelona, ciertamente lo hizo con estilo con un brillante disparo desde larga distancia para poner el 1-1. El argentino disparó el balón desde 25 yardas y vio cómo su golpe vencía al portero Keylor Navas y terminaba en la esquina superior.

Lionel Messi está LOCO. 🤯 pic.twitter.com/JWyiFUbXwf — Pase Filtrado (@pasefiltradoPE) March 10, 2021

Sin embargo, Leo Messi falló un penalti al final de la primera mitad que habría puesto al Barça 2-1 arriba en la segunda mitad del partido, pero vio su esfuerzo detenido por Keylor Navas.

El portero del PSG, que fue nombrado Jugador del Partido, habló sobre la parada de penalti tras el partido, según ha informado la UEFA. Dijo: “Estoy muy feliz porque fue un partido difícil. Todos queríamos hacer un gran partido y aprovechar el partido de ida para clasificarnos. Siempre es difícil [salvar un penalti] especialmente contra Messi, que los tira muy bien”.

Mbappé aún no está al nivel de Messi

El Barcelona siguió los pasos de la Juventus al quedar eliminado de la Liga de Campeones en los octavos de final, lo que significa que ni Messi ni Cristiano Ronaldo estarán en cuartos de final, mientras que estrellas en ascenso como Kylian Mbappé y Erling Haaland del Borussia Dortmund estarán en la competición.

Al centrocampista Pedri le preguntaron por Mbappé y Messi y dejó claro que cree que el francés aún tiene trabajo por hacer para alcanzar el nivel del capitán del FC Barcelona.

Pedri says Mbappé still has a lot to improve on to get on the level of Messi 🗣 pic.twitter.com/Ut2EZ3Za3A — ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2021

Mbappé batió uno de los muchos récords de Leo Messi el miércoles. El gol del delantero lo convierte en el jugador más joven en alcanzar los 25 goles en la máxima competición europea.

“Con 22 años y 80 días, Kylian Mbappé se ha convertido en el jugador más joven en la historia de la UEFA Champions League en alcanzar los 25 goles en la competición, tomando el relevo de Lionel Messi”

22y 80d – Aged 22 years and 80 days, Kylian Mbappé has become the youngest player in UEFA Champions League history to reach 25 goals in the competition, taking the mantle from Lionel Messi (22y 286d). Idolise. pic.twitter.com/bPetOpNyri — OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021

PSG y Mbappé esperan poder seguir adelante y ganar la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club. Los campeones franceses nunca han levantado la Copa de Europa, pero fueron finalistas la temporada pasada, perdiendo 1-0 ante el Bayern de Múnich.

