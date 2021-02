Ronald Koeman: “Estoy más decepcionado que el martes pasado”

El Barcelona se perdió una gran oportunidad para acercarse a un herido Atlético de Madrid. En un partido que tuvieron cierto control pero poca definición, el Barcelona no pudo superar a Cádiz en al Camp Nou y el proceso de Ronald Koeman sigue malherido y con poca eficacia.

El neerlandés estaba molesto después del partido y se expresó con pocos tapujos en su rueda de prensa pospartido.

El entrenador culé lamentó la poca contundencia de su equipo en todas las fases de juego, especialmente a nivel defensivo. El equipo no ha podido mantener su valla en blanco en los últimos ocho partidos y esto complica mucho ciertos planteamientos de juego.

En la conferencia de prensa no se refirió directamente a central francés Clément Lenglet pese a su error grave a dos minutos del final del tiempo reglamentario. El exSevilla terminó siendo el criticado por su actuación en el partido y fue el que más bajo rating recibió Koeman envió un mensaje optimista al equipo y a sus fanáticos diciendo que el equipo tiene “opciones de luchar por la Liga”.

Rueda de prensa KOEMAN: FC BARCELONA 1-1 CÁDIZ CF

“Si no matas los partidos, siempre es posible que recibas un gol en el último momento. No hemos marcado el segundo tanto y lo hemos pagado caro en una acción puntual. Nos ha costado crear ocasiones contra un equipo muy cerrado y nos ha faltado frescura en la definición. También nos han anulado un par de goles por fuera de juego”, analizó.

“Estoy muy decepcionado, más que el martes pasado. Podíamos recortar distancias y no lo hemos hecho pese a no sufrir casi nada durante el partido”, añadió.

“No creo que hayamos cometido un error imperdonable. Hemos desperdiciado una oportunidad importante, pero hay que seguir luchando. Hemos perdido dos puntos en un partido en el que hemos dominado. Esta temporada nos hemos dejado cinco puntos contra el Cádiz y esto no puede pasar”, valoró.

Esperanzado por seguir en la lucha

También ve que el equipo sigue con chances de recuperarse en liga ya que los otros equipos no están a un gran nivel. “No veo la Liga más complicada. Ningún equipo es imbatible. Nadie va a ganar todos los partidos. Aún tenemos opciones, aunque también es cierto que no vamos a tener muchas más oportunidades. Ser jugador y entrenador del Barça implica asumir nuestras responsabilidades y esto significa luchar para demostrar que podemos hacer algo”.

Koeman no quiso encajar la culpa exclusivamente sobre Lenglet después del penalti que cometió el central francés en el minuto 88. “A mí no me gusta culpar a jugadores individualmente”, argumentó.

Para Koeman se trata de seguir armando el equipo y buscar ese rendimiento ideal para que llegue a maximizar el potencial que cada uno tiene. “Es una cuestión de equipo. Hemos dominado contra un equipo muy defensivo, pero no hemos estado acertados en la definición. Tenemos que defender de forma diferente. Con un marcador tan ajustado siempre hay algún momento en el que el contrario te puede hacer daño y hoy lo hemos podido comprobar”.

Barcelona ahora se prepara para visitar a Elche y después tendrá dos partidos consecutivos ante el Sevilla para liga y partido de vuelta en la Copa del Rey. En base a cómo le va en estas próximas semanas, la temporada del equipo está en jaque.

