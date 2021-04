Final Copa del Rey: ¿Koeman se juega su futuro como técnico?

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, no pareció estar muy contento de responder preguntas sobre su futuro en el club de cara a la final de la Copa del Rey de este sábado 17 de abril ante el Athletic de Bilbao en Sevilla.

💪🏼 ¡¡TODO LISTO!! 🔵🔴 El @FCBarcelona_es entrena en el estadio de La Cartuja de Sevilla con vistas a la gran final de mañana.#LaCopaMola🏆 #FinalCopaDelRey pic.twitter.com/OZEmuiDm1d — RFEF (@rfef) April 16, 2021

Al holandés se le preguntó en la rueda de prensa de este viernes previa al partido si el resultado ante el Athletic podría afectar continuidad como técnico en el Camp Nou y respondió que le sorprende saber que su futuro está en discusión.

“Es un poco extraño que tenga que responder preguntas sobre esto porque tuvimos una racha de 19 juegos sin perder. ¿Perdimos un partido y tengo que hablar sobre mi futuro?” dijo él. “Tal vez tenga que aceptar esto, pero no estoy de acuerdo. Me queda un año de contrato. Sé antes del partido lo que pasará si ganamos y lo que pasará si no lo hacemos. Acepté este trabajo y sé que hay una gran presión. Puedo manejar eso, pero a veces es un poco extraño”.

Koeman también insistió en que no necesita más respaldo del presidente Joan Laporta y es muy consciente de que necesita ganar títulos con el Barcelona.

“No necesito una ratificación pública de Laporta. Ha mostrado confianza en mí. Cada vez que hay algo en la prensa, no tiene que salir a aclararlo”, explicó. “Soy el primero en saber dónde estoy, un club grande como el Barça. Tienes que ganar”.

La victoria ante el Athletic el sábado le daría a Koeman su primer trofeo como técnico del Barcelona. El holandés ganó la Copa del Rey anteriormente como entrenador del Valencia en el año 2008 y como jugador con el Barcelona en 1990.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Ronald Koeman confirma que Gerard Piqué está de regreso

Ronald Koeman también habló sobre la convocatoria de su equipo durante la conferencia de prensa y confirmó que el central Gerard Piqué está en forma y disponible para la final. El zaguero no ha aparecido desde que sufrió una lesión en la rodilla en la victoria en semifinales ante el Sevilla a principios de marzo.

“Piqué fue convocado la semana pasada, pero era demasiado pronto contra el Real Madrid porque solo había tenido tres, cuatro sesiones hasta entonces”, dijo. “Está mucho mejor ahora, entrenó mucho esta semana y puede jugar mañana, sí”.

También se le preguntó al técnico azulgrana su opinión sobre su formación. El técnico holandés comenzó con una formación 3-5-2 en la derrota del Clásico del sábado pasado ante el Real Madrid, pero cambió al 4-3-3 en el descanso, lo que mejoró el rendimiento del equipo.

“El sistema es siempre el mismo. Puede ser con tres defensores, o con cuatro, pero la idea siempre es dominar el juego, encontrar jugadores entre líneas y tratar de crear oportunidades desde las bandas”, explicó,“ cuando perdemos el balón, ahí es donde necesitamos ser muy buenos”.

Ronald Koeman espera conseguir su primer título

2⃣0⃣ como jugador

1⃣0⃣ como entrenador Repasamos todas las finales de @RonaldKoeman antes de disputar la 31ª 🏆🔵🔴 https://t.co/6jeJBRkfFM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 16, 2021

En el partido de este sábado, el Barcelona se enfrenta al Athletic por cuarta vez esta temporada en todas las competiciones. Los catalanes han ganado los dos partidos de La Liga pero fueron derrotados por los de Marcelino en la final de la Supercopa de España.

Ronald Koeman dice que su equipo ha mejorado desde esa derrota y señaló como prueba la reciente racha invicta de 19 partidos del equipo.

“Es muy importante ganar un título, es algo realmente hermoso. En enero, cuando jugamos la final de la Supercopa, la situación fue mucho peor. Hemos mejorado mucho desde entonces. Estuvimos 19 partidos sin perder”, dijo. “Perdimos un partido importante la semana pasada, pero nunca pienso en mi futuro, gane o pierda un partido. Lo más importante es invertir mi energía en el equipo de la mejor manera posible para ganar un título”.

No hay duda de que una victoria del FC Barcelona el sábado daría un gran impulso al equipo y le daría a Koeman más seguridad de continuar en el club. El holandés tiene el respaldo de Laporta por ahora, pero otra temporada sin trofeos podría cambiar la forma de pensar del presidente en el futuro.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Koeman anuncia los convocados para la final de Copa del Rey