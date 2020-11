Ronald Koeman admite que el Barça necesita un ‘9’

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha discutido la posibilidad de que el club catalán firme un nuevo número 9 en el mercado de fichajes de enero.

Al holandés se le preguntó en su conferencia de prensa previa al partido antes del choque de la Liga de Campeones del Barça contra el Dynamo de Kiev de este miércoles, si el club entraría en el mercado de fichajes en enero.

Todo el mundo conoce mi posición al respecto y las dos posiciones que nos faltan, pero todo depende de la situación económica del club en enero, así que hay que esperar. No quiero forzarlo porque conociendo la situación no quiero presionar. Si no es posible, trabajaremos con lo que tenemos. Esa es la situación.

Koeman dijo en el verano que quería traer un nuevo central y un No. 9 y claramente no ha cambiado de opinión desde entonces. El club tiene pocas opciones en defensa actualmente, con Ronald Araujo lesionado y Samuel Umtiti que no se ha recuperado por completo.

Mientras tanto, el Barça permitió que el delantero Luis Suárez se marchara al Atlético de Madrid durante el verano, pero no logró traer un reemplazo para el jugador uruguayo.

Un Barća con falta de gol

No cabe duda de que los goles han sido un problema para el Barça esta temporada. El capitán Lionel Messi aún no ha marcado en juego abierto, mientras que Antoine Griezmann solo abrió su cuenta el fin de semana contra el Alavés.

Ronald Koeman también explicó en su conferencia de prensa que siente que su equipo está creando suficientes oportunidades, pero necesita ser más efectivo frente al gol si quieren mejorar sus resultados recientes.

Mientras tanto, Suárez no ha tenido tales problemas desde que dejó el Barcelona. El jugador de 33 años ha anotado cuatro goles en La Liga en cinco apariciones para los dirigidos por Diego Simeone en lo que va de 2020-21.

¿Núñez o Depay?

El Barcelona sigue vinculado a varios atacantes. El delantero del Benfica, Darwin Núñez, ha surgido recientemente como una posible opción después de algunas actuaciones deslumbrantes para el equipo portugués en la liga y en Europa.

El capitán del Lyon, Memphis Depay, es otra posibilidad y conoce bien a Koeman cuando estaban en la selección holandesa. El técnico del Barça le dijo a AD en octubre que esperaba que el Barça intentara contratar a Depay nuevamente en enero.

Sin embargo, la situación financiera del club determinará si podrán fichar a más jugadores en enero. El presidente interino Carlos Tusquets habló sobre la posibilidad de fichajes este lunes, según informa la web oficial del club.

Siento que solo deberíamos hacer un movimiento si un jugador puede tener un costo cero. O si un jugador se vende en la ventana de fichajes, entonces podríamos comprar. Pero todas estas decisiones pueden revertirse en la próxima presidencia. Si la nueva Junta quiere retroceder en todo lo que decidimos, entonces son libres de hacerlo.

Puede ser que FC Barcelona y Koeman tengan que conformarse con lo que tienen hasta el final de temporada. La temporada podría traer muchos cambios con la llegada de un nuevo presidente, mientras que el Barça también puede estar buscando un reemplazo para Lionel Messi si no acepta extender su contrato que expira el próximo verano.

