Robert Lewandowski le comunicó al Bayern que no quiere seguir en el equipo

El Barcelona ha recibido un gran impulso en su búsqueda del prolífico delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, antes de que se abra la ventana de fichajes de verano en toda Europa.

El director deportivo del Bayern de Múnich, Hasan Salihamidzic, ha confirmado que el internacional polaco no quiere ampliar su contrato en el Allianz Arena y le gustaría marcharse.

Salihamidzic le dijo a Sky Sports en Alemania: “Hablé con Lewa. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de ampliación de contrato y que le gustaría dejar el club. Dijo que le gustaría hacer otra cosa”.

Sin embargo, el jefe del club también confirmó que los campeones de la Bundesliga no han cambiado de opinión acerca de no querer vender a Lewandowski. Agregó: “Pero nuestra actitud no ha cambiado: Lewa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho”.

El contrato de Lewandowski vence al final de la próxima temporada, lo que significa que el Bayern debe vender antes de esa fecha para evitar perder al jugador de 33 años en una transferencia gratuita dentro de poco más de un año.

Xavi habla de Lewandowski

El técnico del Barcelona, ​​Xavi Hernández, fue preguntado por Lewandowski el sábado 14 de mayo en una conferencia de prensa previa al partido antes del viaje de su equipo a Getafe en La Liga. Se le preguntó al jefe si podría posponer una transferencia porque Lewandowski, de 33 años, ya está cerca del final de su carrera.

“No voy a hablar de Lewandowski, pero sí fiché a Dani Alves a los 38 años. No se trata solo de la edad, se trata del nivel. Los futbolistas ahora son más profesionales, tienen personal que los apoya. Vemos jugadores como Ibrahimovic, Alves, este tipo de jugadores que siguen jugando a un gran nivel, o Cristiano y Messi”, dijo. “Tienen una edad pero continúan jugando a un nivel fantástico en los mejores clubes. No hay restricción, es su nivel el que decide si vienen o no”.

Lewandowski ha mostrado pocos signos de desaceleración incluso en la treintena. El delantero es el máximo goleador de la Bundesliga esta temporada con 34 goles y sigue siendo uno de los atacantes más temidos de Europa.

¿Barcelona ‘llega a un acuerdo verbal’ con Lewandowski?

Mientras tanto, los informes en Alemania han indicado que el Barcelona ya llegó a un acuerdo verbal con Lewandowski por un contrato de tres años, según Mundo Deportivo.

Sin embargo, el Barcelona todavía tendrá que negociar con el Bayern de Múnich si quieren conseguir al delantero, lo que no será fácil dado que los bávaros claramente no quieren perder al atacante.

La situación económica del Barcelona también limitará su actividad de fichajes, algo que admitió Xavi en su rueda de prensa cuando le preguntaron por posibles traspasos.

“Dependemos de nuestra situación financiera y en unos días sabremos cuál será nuestra situación para poder planificar”, dijo. “Tenemos que empezar a pensar en esto ahora mismo, para planificar la próxima campaña. Pero sí la situación económica puede limitar nuestros movimientos en el mercado de fichajes”.

Al Barcelona le quedan solo dos partidos de La Liga por jugar, pero solo necesita un punto más para confirmar el segundo lugar y un lugar en la lucrativa Supercopa de España de la próxima temporada.

