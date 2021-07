VIDEO: Rob Gronkowski y entrada al los entrenamientos de los Bucs muy divertida

El ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers, Rob Gronkowski, llegó a los entrenamientos hablando como alguien que aspira a jugar a dos deportes en simultáneo.

“Soy el portero suplente”, dijo Gronkowski en broma mientras lucía una gorra y una camiseta de los Tampa Bay Lightning.

El ala cerrada de los Bucs probó jugar de portero en un entrenamiento de los campeones de la Stanley Cup en mayo pasado. Jugó al hockey sobre hielo hasta su noveno año en la escuela, según le dijo a Sports Illustrated en 2015. Gronkowski y otros jugadores de los Bucs apoyaron a los Lightning durante su camino hacia se segunda Stanley Cup consecutiva.

Ahora, Gronkowski y los Bucs empiezan su propio camino hacia su propio doblete, algo que no sucedido des que los New England Patriots repitieran en el 2004. El mariscal de campo de los Bucs, Tom Brady, fue el líder de ese equipo.

En el 2020, los Bucs ganaron ocho partidos seguidos y terminaron ganando el trofeo Lombardi. Los 22 titulares que jugaron en el Super Bowl están de regreso.

El equipo de redes sociales de los Bucs compartió un video mostrando a varios de esos titulares y suplentes mientras llegaban a los entrenamientos. Algunos de esos jugadores fueron Mike Evans, Tristan Wirfs, Scotty Miller, Ryan Jensen, Lavonte David y Devin White.

Gronkowski usó los anillos de campeonato de los Patriots en la ceremonia de los Bucs

Gronkowski usó sus tres anillos de campeonato ganados con los Patriots cuando los Bucs recibieron sus anillos el 22 de julio en una ceremonia privada.

“Ice ice baby”, tuiteó Gronkowski en medio de la reacción a sus anillos en redes sociales.

Con los Patriots, Gronkowski ganó los Super Bowls de 2014, 2016 y 2018 antes de retirarse en 2019. Volvió a la actividad en 2020 para sumarse a los Bucs luego de ser traspasado por los Patriots.

La nueva versión de Gronkowski

Gronkowski dijo recientemente que él, y no Brady, fue el primero en considerar sumarse a los Bucs.

Gronkowski dio esa version durante el torneo de golf de celebridades The Match en 6 de julio. Por supuesto que pudo haber sido otra broma de parte de Gronkowski.

“Yo le dije a Tom que venga a Tampa, no al revés”, Gronkowski le dijo a TNT durante el torneo The Match, a través de Jordan Dajani, de CBS Sports. “Le dije que iba se iba a mudar a Tampa, así que se mudó a Tampa.

Y es a partir de ahí donde la historia no coincide con lo que pasó.

Brady se conviritió en agente libre luego de la temporada 2019 por primera vez en su carrera y terminó dejando a los Patriots en marzo de 2020. Firmó con los Bucs el 17 de marzo de 2020.

Gronkowski todavía estaba retirado de la NFL en ese momento, y los Patriots todavía retenían sus derechos. Luego surgieron los rumores acerca de una reunión con Brady en Tampa.

Pasó ni bien Gronkowski anunció que volvía a la actividad, y los Patriots cedieron sus derechos a los Bucs por una selección de cuarta ronda del draft. Gronkowski creyó que iba a asumir un rol más reducido que en el pasado –más que nada como un bloqueador

Brady confirmó la cronología de los hechos durante The Match.

“Las cosas salieron bien. Fue una decisión del equipo -cómo no iba a cambiar de equipo y no traer conmigo al mejor ala cerrada en la historia de la NFL”, le dijo Brady a TNT a través de CBS Sports. “Lo que ha hecho es increíble, y todavía tiene mucho por probar. Lo bueno de tenerlo en el equipo es que, si lanzo pases malos, el me salva, como acaba de hacer mi compañero. Acabo de tirar una pelota al bosque y mi compañero la deja bien cerca. Aquí tengo a Phil Mickelson como compañero, y tengo a Gronk como mi mejor amigo y compañero de equipo. Eso es muy bueno para mí.

Brady tiene la suerte de volver a contar con Gronkowski por otra temporada más, y los entrenamientos están comenzando.

